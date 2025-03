iPhone: l’Europa obbliga Apple ad aprirlo a tutti quanti

A quanto pare la sfida che vede come parti coinvolte l’Unione Europea ed Apple sta per vedere un secondo atto prendere la scena dei riflettori, la commissione europea infatti ha fatto sapere tramite delle specificazioni sul Digital market act ad Apple in che modo dovrà aprire e migliorare l’interoperabilità di iOS verso i dispositivi di terze parti, la commissione infatti vuole che il ruolo di predominanza che le grandi aziende hanno nei confronti delle piccole realtà sia sostanziosamente ridimensionato, ecco dunque perché Apple, per garantire una migliore competitività di mercato, dovrà necessariamente aprire in maniera importante il proprio sistema operativo e i propri dispositivi agli sviluppatori di terze parti.

Cosa cambierà

Nello specifico, la commissione europea ha sottolineato ad Apple due punti principali sui quali dovrà lavorare per garantire una maggiore apertura verso gli sviluppatori terzi, in primis dovrà migliorare l’accesso ai software esterni alla connettività presente all’interno dei dispositivi iOS o iPadOS come per l’appunto iPhone e iPad, in tal modo faciliterà la creazione e lo sviluppo di dispositivi in grado di interagire con le piattaforme di connettività presenti all’interno dei device Apple agli sviluppatori.

Il secondo punto invece riguarda la gestione delle richieste di interoperabilità da parte di Apple, ho ricevute dagli sviluppatori, nello specifico queste richieste dovranno essere gestite in modo più puntuale e prevedibile rispetto a quanto fatto in passato, infatti fino ad ora gli sviluppatori potevano sì inviare richieste all’azienda di Cupertino, ma senza avere una garanzia di risposta o di risposta in tempi brevi, questa cosa non sarà più permessa e poi lo dovrai impegnarsi nella collaborazione con gli sviluppatori esterni.

La commissione europea ha fatto sapere che ciò non prende la forma di una sanzione verso Apple, bensì di una linea guida per rispettare meglio i punti prestabiliti dal Digital market acte, non a caso tutte le richieste sono conformi ai principi di difesa ai quali Apple ha diritto e i vincoli legali sono passibili di analisi da giurisdizioni indipendenti.