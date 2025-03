Apple organizza un evento cinematografico per le AirPods 4

Apple continua a innovare non solo nel settore tecnologico, ma anche in quello pubblicitario. Questa volta, per promuovere le nuove AirPods 4, ha scelto un approccio cinematografico. L’ azienda infatti ha deciso di cimentarsi in un cortometraggio intitolato Someday, diretto da Spike Jonze e con protagonista Pedro Pascal. In questi giorni un primo teaser è già apparso su YouTube per anticiparne l’uscita, dimostrando, ancora una volta, quanto le pubblicità stiano diventando sempre più elaborate e spettacolari.

AirPods 4: l’evoluzione della cancellazione del rumore di Apple

Nel video realizzato da Apple la tecnologia di cancellazione attiva del rumore gioca un ruolo centrale. Le scene mostrano infatti ambienti rumorosi che si trasformano in spazi di assoluto silenzio, enfatizzando il contrasto tra caos e tranquillità. Pedro Pascal è il volto perfetto per questa esperienza. Completamente immerso in una narrazione visiva che trasmette l’efficacia delle AirPods 4 nel ridurre i suoni di sottofondo. L’uscita del corto dovrebbe avvenire a brevemente, e gli utenti possono già farsi un’idea grazie al teaser ufficiale.

La vera novità delle AirPods 4, come già ribadito, è l’introduzione della cancellazione attiva del rumore su uno dei modelli standard. Fino ad ora, questa tecnologia era esclusiva delle versioni Pro. Ma con l’ultimo aggiornamento hardware Apple ha deciso di ampliarne la disponibilità. Non tutte le AirPods4 però ne sono dotate. Per fare un esempio la versione base, venduta a 149€, non dispone dell’ANC. Mentre per usufruire di questa funzione è necessario acquistare il modello premium al prezzo di 199€.

Con tale scelta, Apple punta così ad offrire agli utenti una maggiore varietà di opzioni, senza sacrificare la qualità del suono. È importante evidenziare anche che il cortometraggio Someday non è solo un modo per mostrare le funzionalità del prodotto. Ma anche una dimostrazione della capacità stessa dell’azienda di unire tecnologia e storytelling in un’unica esperienza immersiva.

Per chi è curioso di scoprire di più, il teaser è già disponibile sul canale YouTube di Apple. L’attesa per il corto completo è alta, complice anche la presenza di Pedro Pascal, sempre più protagonista delle produzioni di successo.