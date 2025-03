Incassi multe stradali: Milano e Siena al top della classifica

Nel 2024, le multe stradali hanno generato un introito sorprendente per i Comuni italiani, con un totale che ha superato 1,7 miliardi di euro. Un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Ma come si distribuiscono questi incassi tra le città più grandi? Milano si distingue, superando i 204 milioni di euro, un risultato straordinario che la pone in cima alla classifica. Lontana da Milano, Roma segue con 148 milioni di euro, mentre Firenze raggiunge i 61,6 milioni.

Le grandi città, come Milano e Roma, sono naturalmente le più prolifiche in termini di incassi, ma questa dinamica riflette davvero il valore delle multe stradali in proporzione alla popolazione? Non è forse vero che l’afflusso di turisti e pendolari può distorcere questi numeri? Le città più grandi attirano, infatti, migliaia di automobilisti che, senza essere residenti, contribuiscono notevolmente agli incassi. L’analisi rivela quanto questo fattore influisca sui numeri finali delle multe. Ma è solo la dimensione della città a determinare il successo? O ci sono fattori più sottili che giocano un ruolo decisivo?

Siena e le piccole città: il sorprendente primato per le multe

Se si considera il rapporto pro capite tra le multe e la popolazione, emergono realtà inaspettate. Siena si posiziona al primo posto, con 171,5 euro a testa, una cifra che sorprende se si pensa alla sua dimensione. Com’è possibile che una città di medie dimensioni abbia superato metropoli come Milano e Firenze in questa particolare classifica? Il turismo e i pendolari non possono spiegare tutto.

Un altro aspetto interessante sulla classifica multe riguarda i comuni più piccoli, dove l’incasso per residente può arrivare a cifre impressionanti. Il piccolo comune di Carrodano in provincia di La Spezia ha dichiarato oltre 807.000 euro di multe, nonostante conti solo 465 abitanti. Come è possibile che un paese così piccolo accumuli somme così elevate? E cosa accade in questi casi? La risposta sembra essere nell’intensificarsi dei controlli e nelle sanzioni elevate per le infrazioni. Anche in altre località meno conosciute, come Colle Santa Lucia e Poggio San Lorenzo, si registrano numeri sorprendenti. Questi piccoli Comuni dimostrano come, anche nelle realtà meno abitate, le multe possano rappresentare una parte significativa delle entrate. Qual è il confine, a questo punto, tra giustizia e una politica di multe come mezzo di sostentamento economico?