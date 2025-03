Deepseek: la startup cinese sfida OpenAI senza fare business

Nel mondo dell’intelligenza artificiale, mentre aziende come OpenAI e Google fanno a gara per trasformare ogni innovazione in un business redditizio, Deepseek sta giocando un’altra partita. L’azienda cinese, con sede a Hangzhou, ha deciso di puntare tutto sulla ricerca, evitando strategie commerciali aggressive e mantenendo un profilo basso. Eppure, nonostante questa scelta controcorrente, il suo impatto sul settore è già stato enorme.

Tanto per cominciare, Deepseek è diventata un nome di punta nel gennaio 2025, quando il lancio del suo modello R1 ha scosso i mercati finanziari, facendo perdere a NVIDIA quasi 600 miliardi di dollari in un solo giorno. Un colpo da maestro che avrebbe potuto essere sfruttato per monetizzare rapidamente la tecnologia. E invece? Niente di tutto ciò. Fonti vicine all’azienda hanno rivelato al Financial Times che non c’è alcuna fretta di trasformare la notorietà in guadagni: l’obiettivo principale è l’Intelligenza Artificiale Generale (AGI), e Deepseek sembra disposta ad aspettare tutto il tempo necessario per arrivarci.

Una startup con lo stile dei Navy SEAL

Rispetto ai colossi occidentali, Deepseek opera con una struttura snella ed efficiente: solo 160 dipendenti, contro i circa 2000 di OpenAI. Questa organizzazione compatta, finanziata direttamente dal miliardario Liang Wenfeng (anche fondatore del potente hedge fund High Flyer), consente all’azienda di muoversi velocemente senza dover rendere conto a investitori esterni.

E i soldi, di certo, non mancano. Deepseek ha già investito oltre 1,6 miliardi di dollari in hardware, comprando 50.000 GPU NVIDIA tra H800 e A100 prima che le restrizioni commerciali bloccassero la vendita di questi chip in Cina. Per intenderci, una potenza di calcolo spaventosa, capace di sostenere un’accelerazione rapidissima nello sviluppo di nuovi modelli.

Tra embargo e nuovi modelli AI

Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, però, potrebbero rappresentare un ostacolo. A febbraio 2025, un’operazione di contrabbando a Singapore è stata smantellata per il tentativo di esportare illegalmente GPU ad alte prestazioni destinate proprio a Deepseek. Per evitare blocchi futuri, l’azienda sta valutando due strade: affidarsi a fornitori terzi per la potenza di calcolo aggiuntiva o sfruttare i data center finanziati dallo stato cinese, che garantirebbero un supporto strategico senza precedenti.

Nel frattempo, il team è al lavoro su R2 e V4, i nuovi modelli di Deepseek, previsti per maggio 2025. Secondo alcune indiscrezioni, il loro sviluppo potrebbe essere accelerato per consolidare il vantaggio dell’azienda rispetto ai concorrenti.

Il futuro dell’AI passa (ancora) da Deepseek?

Con una strategia così insolita, Deepseek si distingue come una delle realtà più affascinanti nel panorama dell’AI. Non insegue i profitti immediati, evita il clamore mediatico e si concentra solo sulla ricerca. Eppure, i suoi modelli stanno già riscrivendo le regole del gioco.

Se la prossima ondata di innovazioni sarà altrettanto dirompente, potremmo trovarci davanti a un’azienda capace di ridisegnare il futuro dell’intelligenza artificiale senza cedere alle solite logiche di mercato. E questo, nel mondo di oggi, è una rarità.