PC quantistico: nuova svolta in arrivo

La D-Wave Quantum Inc. ha rilasciato un importante annuncio. Quest’ultimo riguarda il lancio del prototipo D-Wave Advantage 2. Suddetto nuovo computer quantistico è basato sulla tecnologia del “quantum annealing“. Il dispositivo ideato dalla startup californiana ha dimostrato una capacità senza precedenti nel risolvere problemi complessi a una velocità che surclassa qualsiasi approccio tradizionale. La scoperta è stata pubblicata su una rinomata rivista scientifica peer-reviewed. Rafforzando la validità dei risultati che sono stati ottenuti.

Presentato il prototipo di un nuovo PC quantistico

Il progresso della D-Wave Quantum Inc. si inserisce in un contesto ampio, Qui la Legge di Moore sembra avvicinarsi ai suoi limiti. Nonostante i microchip continuino a evolversi e la potenza di calcolo aumenti costantemente, ci sono problematiche complesse. Quest’ultime risultano difficili da affrontare anche per i supercomputer più avanzati. Settori come il cambiamento climatico, la progettazione di nuovi farmaci e l’ottimizzazione dei materiali magnetici richiedono soluzioni innovative. Ed è proprio qui che il calcolo quantistico promette di fare la differenza.

Il test decisivo per il D-Wave Advantage 2 è stato eseguito utilizzando simulazioni di “vetri di spin programmabili“. Un problema complesso riguardante la fisica dei materiali magnetici. Comprendere come tali particelle interagiscono tra loro è cruciale per lo sviluppo di nuovi materiali con applicazioni rivoluzionarie. Durante i test, il computer quantistico ha risolto il problema in pochi minuti. Differenza importante se si considera che un supercomputer tradizionale avrebbe richiesto, teoricamente, milioni di anni. Insieme ad una quantità di energia astronomica.

Grazie a tale scoperta, la D-Wave Quantum Inc. sta aprendo la strada ad una nuova era nel calcolo quantistico. Ciò offrendo accesso al proprio processore tramite un servizio cloud innovativo e continuamente migliorato. Le potenzialità di suddetta tecnologia sono enormi. Il loro uso potrebbe rivoluzionare numerosi settori industriali nel prossimo futuro. Non resta dunque che attendere e scoprire le prossime evoluzioni innovative per tale settore.