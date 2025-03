Un uomo ha ricevuto un cuore di titanio per poter vivere di più

In questi giorni si sta diffondendo nel mondo una notizia davvero rivoluzionaria. Sembra che un uomo australiano di circa 40 anni, affetto da una grave insufficienza cardiaca, sia riuscito a vivere per oltre 100 giorni grazie a un cuore artificiale di titanio. Si tratta di un macchinario ancora in fase sperimentale ma comunque estremamente efficace. La medicina ha raggiunto così un traguardo senza precedenti. L’uomo infatti ha potuto condurre una vita relativamente normale. Ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa, fino a quando non ha ricevuto un trapianto di cuore umano. Ad oggi, nessun altro era riuscito a convivere così a lungo con un cuore completamente artificiale al di fuori di una struttura ospedaliera. Tale tecnologia potrebbe quindi rappresentare una soluzione temporanea per chi attende un donatore. Oppure persino un’alternativa per chi magari non può sottoporsi a un trapianto.

Il cuore artificiale che potrebbe cambiare il futuro

Tale dispositivo, chiamato BiVACOR Total Artificial Heart, è stato sviluppato dall’ingegnere biomedico Daniel Timms e progettato per funzionare come una pompa continua. A differenza di altre soluzioni artificiali non ha valvole o cuscinetti meccanici. Presenta solo rotore sospeso da magneti che spinge il sangue in modo costante. Tale caratteristica lo rende meno soggetto a usura e potenzialmente più affidabile nel tempo. La sua alimentazione avviene poi tramite controller esterno collegato a un cavo sotto la pelle. Durante il giorno funziona a batterie. Mentre di notte può essere collegato alla rete elettrica.

L’ospedale St Vincent’s di Sydney, dove è stato eseguito l’intervento, ha confermato che il paziente si sta riprendendo bene dopo il trapianto di cuore umano. Tale successo rappresenta un passo fondamentale nella ricerca sui macchinari cardiaci artificiali. Negli USA, il Texas Heart Institute sta portando avanti sperimentazioni su nuovi pazienti. Anche grazie al supporto della Food and Drug Administration, che ha autorizzato l’estensione del programma a 15 persone.

Se i test confermeranno la sicurezza e l’efficacia del cuore di titanio, esso potrà diventare un’opzione concreta. Una speranza reale per migliaia di persone in tutto il mondo in attesa di un trapianto.