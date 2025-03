Truffa senza pietà: ecco cosa sfruttano per rubarvi soldi in un secondo

È arrivata la segnalazione in queste ore di una nuova truffa che farebbe leva su un problema molto serio in Africa, ovvero la crisi umanitaria che sta andando avanti in alcuni paesi. Il messaggio che sta girando cerca di fregare le persone sfruttando il loro buon cuore.

La truffa è senza cuore: e ecco cosa vi dicono per farvi cascare nel tranello

Come si può vedere, viene finta una raccolta fondi per una crisi umanitaria che va avanti per davvero. La truffa sta nel portare gli utenti ad attivare un pagamento regolare che però non farà altro che andare nelle mani dei malviventi del web. Ecco come è scritta la truffa nel messaggio:

“In questo momento c’è una richiesta d’aiuto che proviene dall’Africa, più precisamente dal Sudan. La grande crisi umanitaria che sta colpendo il paese richiede un’attenzione per gli oltre 3 milioni di persone che sono state sfollate in seguito al conflitto. Non c’è acqua pulita, i sistemi sanitari non sono abbastanza ed è per questo che giriamo a voi il nostro appello. La priorità, in questo momento, è avere risorse continuative per aiutare chi vive nelle zone più a rischio. Non abbandonare chi ha perso tutto.

Bastano 7€ al mese per garantire cure oculistiche, visitare adulti e bambini, distribuire kit igienici e intervenire dove c’è più bisogno, in Sud Sudan e non solo.



ATTIVA UNA DONAZIONE MENSILE



Chi è CBM Italia.



Siamo un’organizzazione umanitaria presente in tutto il mondo. Dal 1908 ci impegniamo per la salute, l’educazione, il lavoro e i diritti delle persone con disabilità dove c’è più bisogno.

In tutti i nostri interventi, nei contesti di emergenza e nelle crisi umanitarie, garantiamo che le persone più vulnerabili e con disabilità siano incluse nei piani di risposta, assistenza, protezione e ricostruzione.

Puoi farne parte anche tu!



Puoi attivare la tua

donazione regolare

con RID – domiciliazione bancaria,

carta di credito, Paypal, Satispay,

Google Pay e Apple Pay“.