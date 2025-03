ChatGPT leggerà i file su Google Drive: non dovrete caricarli

OpenAI è sempre al centro delle discussioni per via dei grandi aggiornamenti che porta al suo modello ChatGPT. L’intelligenza artificiale per antonomasia accresce sempre di più e questa volta sta per beneficiare di una novità che si chiama “Connectors”. Questa è stata appositamente progettata per chi possiede ChatGPT Team, il piano in abbonamento destinato ai gruppi di lavoro. Grazie a questa nuova introduzione, il modello AI potrà accedere a Google drive analizzando i file e anche le conversazioni su Slack. Non sarà quindi più utile caricare dei file su ChatGPT: li leggerà da solo senza problemi.

Dal punto di vista aziendale dunque l’integrazione con il modello di OpenAI cresce a dismisura, proprio come l’azienda desiderava. Inoltre il tutto sarà sicuro al 100%. Ora come ora non si sa quando tutto ciò verrà rilasciato, ma almeno inizialmente potranno beneficiarne le aziende secondo quanto riportato.

Cosa cambia con i “Connectors” ora in arrivo su ChatGPT

Attualmente, ChatGPT può analizzare i documenti solo se caricati manualmente. Con questa nuova funzione, invece, sarà possibile interrogare direttamente le app collegate, ponendo domande come:

“Riassumi il documento che [Nome] mi ha inviato ieri”;

“Quali sono stati i temi principali discussi oggi su Slack?”.

L’integrazione sarà disponibile inizialmente in beta, limitata ai soli utenti ChatGPT Team, e non supporterà l’analisi di DM su Slack, immagini, fogli Google o file Excel.

Sicurezza e privacy: cosa cambia per le aziende?Un aspetto chiave di Connectors riguarda la gestione delle autorizzazioni. OpenAI ha assicurato che: