Poco X7 è in offerta ad un prezzo basso su Amazon: sconto da non perdere

Volete acquistare uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo? allora dovete subito pensare di mettere le mani su Poco X7, un dispositivo che prima di tutto convince con un’estetica curata, leggermente aggressiva che in parte ricorda i prodotti dedicati al gaming, con una parte posteriore che presenta un rivestimento in similepelle ruvido al tatto, con inserti in colorazione gialla davvero belli da vedere e da toccare. Le finiture risultano essere altrettanto eleganti, con bordi dorati attorno al modulo fotografico, comunque di grandi dimensioni, capace di creare una sorta di piano d’appoggio del dispositivo, una volta poggiato direttamente su un piano di lavoro.

Nel momento in cui comunque pensate di acquistarlo dovete comunque sapere che è sprovvisto di caricabatterie incluso in confezione, ciò sta a significare che all’interno della scatola potete trovare solamente lo smartphone, il cavo di ricarica, la graffetta per aprire lo sportellino delle SIM ed il manuale d’istruzioni. La versione attualmente in promozione di cui vi parliamo nell’articolo prevede una configurazione di base con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Poco X7: uno sconto inedito per tutti su Amazon

Xiaomi Poco X7 può essere vostro su Amazon con uno sconto assolutamente imperdibile, proprio in questi giorni la promozione che l’azienda americana ha deciso di attivare vi lascerà letteralmente a bocca aperta, infatti è prevista una riduzione del 20% dal listino iniziale, fino a scendere al valore finale di soli 279 euro per l’acquisto di uno smartphone che appartiene alla fascia medio-bassa, ma che allo stesso tempo si sente un top di gamma. Ordinatelo subito al seguente link.

A tutti gli effetti il dispositivo presenta un comparto fotografico di tutto rispetto, con nella parte posteriore ben tre sensori: principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel.