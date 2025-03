Huawei: chip ARM e HarmonyOS PC in arrivo sui nuovi computer

Huawei si prepara a lanciare il suo primo laptop completamente progettato con tecnologia proprietaria. Il dispositivo sarà basato sul processore Kunpeng 920 e sul sistema operativo HarmonyOS in versione PC. Secondo quanto riportato da tphuang, un insider del settore, il laptop verrà commercializzato sotto il marchio “Qingyun“. Già utilizzato da Huawei per identificare una serie di prodotti aziendali. Quest’ultima include notebook, desktop, televisori e altri dispositivi. Anche se i dettagli ufficiali sono ancora scarsi, le indiscrezioni rivelano che il dispositivo sarà progettato con hardware cinese e rappresenterà un nuovo esempio di tecnologia locale avanzata.

Huawei: dettagli sul nuovo laptop con tecnologia proprietaria

Il centro del dispositivo sarà il citato processore Kunpeng 920. Un chip ideato con tecnologia con 7nm. Basato sull’architettura ARMv8. Originariamente sviluppato per server, il Kunpeng 920 è stato successivamente adattato anche per dispositivi consumer. Ciò con versioni a 4, 8 e 16 core, in grado di raggiungere una frequenza di 2,6 GHz. Tale versatilità consente a Huawei di proporre soluzioni performanti per tutti gli utenti.

Oltre all’hardware innovativo, Huawei introdurrà anche HarmonyOS PC. Una versione del proprio sistema operativo progettata per garantire un’integrazione fluida e ottimizzata con l’intera gamma di prodotti del marchio. Un elemento interessante è rappresentato dal supporto di DeepSeek. Una tecnologia di intelligenza artificiale che permetterà di gestire richieste AI direttamente sul dispositivo.

Resta da scoprire quale sarà l’effettiva potenza di calcolo del dispositivo. Inoltre, bisognerà attendere per sapere come HarmonyOS PC si confronterà con i sistemi operativi più diffusi sul mercato. Il lancio è previsto per aprile. Ciò lascia intuire che Huawei stia procedendo spedita nel suo piano di diversificazione tecnologica.

Se l’operazione avrà successo, Huawei potrebbe stabilire un nuovo standard nel mercato dei PC. Dimostrando così come la combinazione di hardware e software proprietari possa garantire un’esperienza d’uso avanzata e coerente. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire se tale laptop Qingyun sarà davvero in grado di competere con i grandi nomi del settore.