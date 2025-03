Google rileva un problema con Chromecast 2a Gen

In questi giorni, un malfunzionamento sta rendendo inutilizzabili i device Chromecast di seconda generazione e ChromecastAudio. Coloro che tentano di connettersi ricevono un messaggio di errore che segnala il dispositivo come “non attendibile”. Tale problema sembra legato a un certificato scaduto, come suggerito da alcuni utenti su Reddit. Secondo le segnalazioni, la data critica sarebbe stata il 9 marzo 2025. Proprio il giorno in cui il certificato integrato avrebbe smesso di funzionare

Google invita alla calma: sconsigliato il ripristino di fabbrica

Google ha confermato di essere a conoscenza della situazione. Eppure non ha fornito ancora dettagli ufficiali sulla causa del bug. L’azienda ha dichiarato che il team di GoogleNest sta lavorando per risolvere il problema il prima possibile. Fortunatamente però i dispositivi più recenti, come Chromecast di terza generazione, non sembrano essere stati colpiti dal malfunzionamento.

Nel tentativo di rassicurare gli utenti, sono state inviate una serie di comunicazioni ufficiali ai possessori dei dispositivi interessati. L’azienda infatti si è scusata per l’inconveniente e ha promesso di fornire aggiornamenti sulla community di Nest. Nella mail inviata ai clienti, Mountain View ha sottolineato l’importanza di non eseguire il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Poiché questa operazione potrebbe peggiorare la situazione, rendendo impossibile la riattivazione del dispositivo.

Per chi avesse già effettuato il reset, Google ha assicurato che rilascerà istruzioni dettagliate per riabilitare Chromecast non appena sarà disponibile la soluzione. Intanto, le scuse dell’azienda non hanno placato del tutto il malcontento degli utenti. I quali attendono con impazienza l’aggiornamento risolutivo.

Non è la prima volta che un problema tecnico colpisce Chromecast. Ma questa volta l’impatto è stato più esteso del previsto. Google dovrà muoversi rapidamente per ripristinare il servizio e riconquistare la fiducia dei clienti. Resta da vedere se la soluzione arriverà in tempi brevi. Oppure se ci sarà da affrontare un’attesa più lunga ed estenuante del previsto.