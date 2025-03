Google aggiorna le norme per le estensioni di Chrome dopo lo scandalo Hone

Google ha annunciato una revisione delle regole per le estensioni di Chrome, in risposta alle recenti polemiche legate a Hone, un’estensione accusata di raccogliere dati sensibili senza il consenso esplicito degli utenti. Il colosso di Mountain View ha deciso di intervenire con nuove linee guida, più restrittive, per aumentare la trasparenza e la sicurezza all’interno del Chrome Web Store.

Cosa cambia con le nuove regole per le estensioni di Chrome

A partire dai prossimi mesi, gli sviluppatori che desiderano distribuire estensioni su Chrome dovranno rispettare nuovi requisiti per garantire maggiore trasparenza e protezione dei dati. Tra le modifiche principali introdotte da Google troviamo:

Maggiori restrizioni sull’accesso ai dati dell’utente: le estensioni dovranno dichiarare in modo chiaro e dettagliato quali informazioni raccolgono e come le utilizzano;

Nuovi controlli sulla privacy: le estensioni che accedono a dati sensibili dovranno dimostrare la loro necessità e ottenere il consenso esplicito degli utenti prima di raccogliere informazioni;

Limitazioni alle API per il tracciamento: Google introdurrà limiti più severi per evitare abusi nella raccolta dei dati, restringendo l’uso delle API che possono monitorare l’attività di navigazione;

Più verifiche prima della pubblicazione: ogni nuova estensione subirà controlli più approfonditi, e Google esaminerà periodicamente anche quelle già pubblicate per assicurarsi che rispettino le nuove regole.

Il caso Hone e la reazione di Google

Le nuove norme arrivano dopo lo scandalo Hone, un’estensione che, secondo diversi esperti di sicurezza, raccoglieva dati personali senza un’adeguata informativa sulla privacy. Hone, inizialmente presentata come un tool per ottenere sconti sugli acquisti online, sarebbe stata utilizzata per tracciare la navigazione degli utenti, vendendo poi i dati raccolti a terze parti.

Dopo le denunce di diversi ricercatori di sicurezza e il crescente malcontento tra i consumatori, Google ha deciso di rimuovere Hone dal Chrome Web Store e di avviare una revisione delle politiche sulle estensioni. L’azienda ha inoltre confermato che continuerà a monitorare da vicino tutte le nuove estensioni pubblicate, applicando sanzioni più severe a chi non rispetta le norme sulla privacy.

Queste nuove regole avranno un impatto significativo sul Chrome Web Store, che conta migliaia di estensioni attive. Gli sviluppatori dovranno adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza e trasparenza per evitare la rimozione delle proprie estensioni. La compagnia ha fornito una finestra di tempo per l’adeguamento: gli sviluppatori avranno alcuni mesi per aggiornare le proprie estensioni, mentre quelle che non rispettano le nuove norme potrebbero essere rimosse automaticamente.

La decisione dell’azienda quindi, punta a riconquistare la fiducia degli utenti, assicurando che il Chrome Web Store diventi un ambiente più sicuro per tutti. Tuttavia, alcuni sviluppatori temono che le nuove restrizioni possano rendere più difficile la pubblicazione di estensioni legittime.

Le nuove linee guida per le estensioni di Chrome rappresentano un passo importante nella protezione della privacy online, riducendo i rischi di abusi nella raccolta dei dati. Google sta cercando di trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà di sviluppo, ma resta da vedere se queste misure saranno sufficienti a prevenire nuovi casi simili a quello di Hone.

Nel frattempo, gli utenti sono invitati a prestare attenzione alle autorizzazioni richieste dalle estensioni e a segnalare eventuali comportamenti sospetti direttamente a Google.