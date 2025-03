Samsung Galaxy S24 FE con uno sconto di 300 euro su Amazon, utenti ESULTANO per l’offerta

Il Samsung Galaxy S24 FE rappresenta la versione “economica” dello smartphone dell’azienda sudcoreana, un prodotto che effettivamente costa relativamente poco, al cui interno si possono trovare complessivamente più che discrete specifiche tecniche, mantenendo il design e l’interfaccia grafica che contraddistinguono appunto la serie Galaxy.

La dimensione del display è leggermente superiore all’S24, infatti raggiunge 6,7 pollici di diagonale, trattasi comunque di un ottimo dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus Plus, che viene impreziosito dalla possibilità di una risoluzione massima a 1080 x 2340 pixel, oltre a 385 ppi. Sotto il cofano si può trovare un processore di ottima qualità, parliamo di Samsung Exynos 2400e, con frequenza di clock a 3,1GHz, ed alle cui spalle trova posto una GPU Xclipse 940, con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna (massimi, ma comunque non espandibili). In termini fotografici il prodotto dispone nella parte posteriore di 3 sensori: principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 12 megapixel ed anche un effetto bokeh da 8 megapixel che non delude assolutamente le aspettative in termini di qualità grafica.

Samsung Galaxy S24 FE: lo sconto su Amazon è uno dei migliori

Spendere poco sull’acquisto di Samsung Galaxy S24 FE è davvero possibile, infatti lo smartphone non costa più 754,46 euro, ma oggi può essere vostro a soli 489,89 euro, con un risparmio del 35%, pari a quasi 300 euro rispetto al listino iniziale, senza andare ad intaccare o modificare le condizioni di vendita. In altre parole l’utente può avere un device con garanzia legale della durata di 24 mesi, è completamente sbrandizzato, e con la spedizione a domicilio in tempi decisamente brevi (possibilità comunque di renderlo entro 14 giorni). Ordinatelo subito al seguente link.