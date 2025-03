Stati Uniti, nuovo record di potenza di un fascio di elettroni

Studi, ricerche ed esperimenti, nella maggior parte dei casi consentono di ottenere risultati inaspettati che, una volta raggiungi, consentono di aprire nuove strade nel settore di riferimento. Attira in modo particolare l’attenzione, il record infranto nei giorni scorsi negli Stati Uniti che riguarda la potenza di un fascio di elettroni.

Con questo nuovo record, infranto dal laboratorio nazionale per l’accelerazione SLAC, gli esperti sono riusciti a concentrare una corrente ultra-elevata di circa 100.000 ampere in un arco di tempo brevissimo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza su questo importante risultato

Stati Uniti, infranto un nuovo record

Infrangere un nuovo record è certamente l’obiettivo, e molte volte desiderio, di tantissimi team di esperti che per anni lavorano per raggiungere un risultato eccellente. E’ il caso del laboratorio nazionale per l’accelerazione SLAC degli Stati Uniti. Quest’ultimo, come anticipato, è riuscito a infrangere tutti i precedenti record riguardanti la potenza di un fascio di elettroni. Non a caso, infatti, si è riusciti a concentrare una corrente ultra-elevata di circa 100.000 ampere in un istante infinitesimale.

Ma cosa ha permesso al team di ottenere un risultato così eccellente? La risposta non è del tutto scontata visto che gli esperti sono riusciti a infrangere il record grazie all’acceleratore lineare FACET-II. Nello specifico, l’acceleratore lineare FACET-II, realizzata dal team, consente di guidare catene di elettroni lunghe millimetri lungo un percorso magnetico, ma non solo. Tale tecnologia permette di comprimerle fino a generare più di un petawatt di potenza in un milionesimo di miliardesimo di secondo.

Ancora una volta, dunque, team di esperti confermano che lo sviluppo di nuove tecnologie, progettate e studiate attentamente, consentono di ottenere risultati finora del tutto inaspettati. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai prossimi sviluppi e record in questo importante ambito.