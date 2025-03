Windows 11 ha un bug: le app sono bloccate, coinvolti i sistemi con GPU NVIDIA

Gli utenti che hanno aderito a Windows 11 Insider Preview, stanno ravvisando alcune problematiche in queste ore. Ci sarebbero infatti più applicazioni che non si avviano correttamente. A primo impatto i sospetti andrebbero tutti sulle GPU Nvidia. Al momento però non c’è stata alcuna conferma da parte di Microsoft in merito al legame che c’è tra la problematica e le schede video della celebre azienda americana. Gli utenti però hanno segnalato che tutto ciò si starebbe verificando soprattutto sui sistemi che includono componenti Nvidia.

Microsoft riconosce il problema, ma la soluzione non è ancora pronta

L’anomalia è stata riconosciuta ufficialmente da Microsoft, che ha comunicato tramite la community Insider di essere al lavoro su una correzione. Jennifer G., ingegnere dell’azienda, ha dichiarato che il problema è noto e che il team sta cercando una soluzione definitiva.

Al momento, però, il bug è presente anche nell’ultima build 27808 e Microsoft non ha fornito una data precisa per il rilascio di un fix ufficiale.

Soluzioni temporanee individuate dagli utenti

In attesa di un aggiornamento risolutivo, alcuni utenti più esperti hanno condiviso delle soluzioni temporanee per aggirare il problema, anche se non prive di rischi:

Disabilitare la GPU Nvidia tramite il pannello Gestione dispositivi . Scegliendo questa soluzione, gli utenti possono evitare il problema ma con un compromesso che riguarda il calo delle prestazioni grafiche. In questo caso è impossibile giocare o usare applicazioni che richiedono determinate prestazioni;

tramite il pannello . Scegliendo questa soluzione, gli utenti possono evitare il problema ma con un compromesso che riguarda il calo delle prestazioni grafiche. In questo caso è impossibile giocare o usare applicazioni che richiedono determinate prestazioni; Sostituire manualmente il file D3D9.dll nelle cartelle System32 e SysWOW64 con versioni più stabili prese da build precedenti. Tuttavia, questa soluzione non è ufficiale e potrebbe creare ulteriori problemi di stabilità.

Il problema riguarda solo gli utenti Insider

Come detto, questo bug di Windows 11 riguarda solo gli utenti che stanno utilizzando la versione Insider Preview. Non c’è dunque alcun tipo di problema per chi utilizza Windows 11 in pianta stabile, almeno per il momento.