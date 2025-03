Meta: in arrivo un nuovo chip AI

Meta è ufficialmente entrata nella corsa per l’indipendenza tecnologica nel campo dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, ha avviato lo sviluppo del suo primo chip AI proprietario. Tale progetto rappresenta una mossa strategica per ridurre la dipendenza da fornitori esterni come NVIDIA, attualmente leader nel settore delle GPU. Secondo quanto riportato, il chip AI di Meta è un acceleratore dedicato. Progettato specificamente per gestire attività mirate all’intelligenza artificiale.

Meta è a lavoro con un nuovo progetto AI

A differenza delle GPU standard, pensate per un’ampia gamma di applicazioni, l’approccio di Meta promette di garantire maggiore efficienza energetica e prestazioni ottimizzate. Tale tipo di architettura personalizzata potrebbe risultare fondamentale per l’azienda per potenziare i propri sistemi di raccomandazione. E, in un secondo momento, per migliorare i prodotti basati sull’AI generativa come il chatbot Meta AI.

Il piano d’investimento è massiccio. Per il solo 2025, Meta prevede di allocare tra i 114 e i 119 miliardi di dollari. Di cui una parte sarà destinata alla creazione di infrastrutture AI avanzate. Un progetto di tale portata evidenzia la determinazione dell’azienda nel competere, sul lungo periodo, con giganti tecnologici come NVIDIA. Oltre che consolidare un’infrastruttura autonoma. In grado di sostenere le proprie ambizioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

Il chip è frutto di una collaborazione con l’azienda taiwanese TSMC. Dovrebbe diventare operativo entro il 2026. I primi test e implementazioni saranno orientati ai sistemi che regolano i contenuti mostrati agli utenti su Facebook e Instagram. Una volta raggiunti i risultati sperati, l’obiettivo sarà quello di espandere l’uso del chip anche su altri fronti dell’AI. Se il progetto dovesse avere successo, potrebbe rappresentare un vero punto di svolta. Ciò non solo per l’azienda, ma anche per l’intero settore dell’intelligenza artificiale. Un risolto da non sottovalutare. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i risvolti di tale innovazione e se il chip di Meta raggiungerà i progetti annunciati.