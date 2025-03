WhatsApp: le risposte in thread migliorano le chat di gruppo, come funzionano

L’intento di migliorare la gestione delle chat e le varie funzionalità presenti è una priorità per WhatsApp che ora sta per lanciare un nuovo aggiornamento. La nota applicazione di messaggistica istantanea infatti semplificherà la gestione delle conversazioni introducendo i thread, un nuovo modo per organizzare le risposte. Questa novità è stata vista all’interno dell’ultima versione beta per Android e a quanto pare sarebbe a buon punto.

Come funzioneranno le risposte in thread

Al momento, quando un utente deve rispondere ad un singolo messaggio all’interno di un qualsiasi gruppo, vedrà la sua risposta a comparire come tutte le altre. Siccome in molti hanno lamentato la difficoltà nel seguire le conversazioni in questo modo, ecco che nasce questo nuovo sistema chiamato thread.

In questo modo, le risposte a un messaggio specifico verranno raggruppate in una vista dedicata e espandibile. Basterà toccare il messaggio originale per aprire la sezione contenente tutte le risposte correlate, eliminando così la necessità di scorrere manualmente la chat per ricostruire il discorso.

Dove sarà disponibile questa funzione

Le risposte in thread saranno implementate in:

Chat individuali , dove verranno mostrate solo le risposte tra i due interlocutori;

, dove verranno mostrate solo le risposte tra i due interlocutori; Gruppi , con tutte le risposte collegate a un messaggio organizzate in un unico thread;

, con tutte le risposte collegate a un messaggio organizzate in un unico thread; Community e canali, per facilitare la gestione delle discussioni.

Questa funzione dovrebbe rendere le chat più ordinate, permettendo agli utenti di seguire discussioni specifiche senza confusione.

A che punto è lo sviluppo

Le risposte in thread sono ancora in fase di sviluppo e non sono attualmente disponibili per tutti gli utenti della beta. WhatsApp sta testando questa funzionalità internamente e potrebbe rilasciarla gradualmente nelle prossime settimane.

Questa novità arriva poco dopo la segnalazione di un’altra funzione in sviluppo: la possibilità di rispondere alle videochiamate con la fotocamera spenta, simile a quanto già offerto da Zoom e Google Meet.

Se tutto andrà come previsto, WhatsApp potrebbe presto migliorare la gestione delle chat di gruppo, rendendole più organizzate e facili da seguire.