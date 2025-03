Very Mobile: ultima possibilità per l’offerta 5G più conveniente del momento

Scade tra pochi giorni la promozione di Very Mobile. Un’ offerta esclusiva che mette a disposizione 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Questa tariffa, tra le più competitive sul mercato, garantisce anche il primo mese gratuito e il blocco del prezzo per sempre.

Very Mobile: servizi extra e roaming inclusi senza costi aggiuntivi

La promo di Very Mobile è riservata ai clienti che effettuano la portabilità del numero da specifici operatori. Tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri. Il passaggio non prevede alcun costo extra, così come l’acquisto e la spedizione della SIM. L’assenza di rimodulazioni future rende questa soluzione particolarmente interessante per chi desidera un piano economico e senza sorprese.

Chi attiva questa offerta può contare su una navigazione veloce grazie alla rete 5G e su un servizio trasparente. Infatti se i Giga a disposizione vengono esauriti prima del rinnovo mensile, la connessione viene bloccata automaticamente per evitare costi imprevisti.

Very Mobile offre, oltre alla convenienza economica, diversi servizi inclusi. Tra questi, “Ti ho cercato” e “RingMe”, che permettono rispettivamente di ricevere notifiche sulle chiamate perse e di essere avvisati quando un numero occupato diventa disponibile. In più, la funzione hotspot permette di condividere la connessione con altri dispositivi, come tablet e computer. Rendendola così particolarmente utile per chi lavora o studia fuori casa. Per chi viaggia in Europa invece, l’offerta include anche 7,6GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. In questo modo, gli utenti potranno navigare all’estero senza preoccuparsi di tariffe extra.

Grazie all’assenza di vincoli contrattuali, i clienti possono cambiare operatore in qualsiasi momento senza penali o spese nascoste. Questo aspetto, unito alla trasparenza delle condizioni, rende la proposta di Very Mobile particolarmente interessante per chi cerca una soluzione conveniente e senza rischi. Insomma, si tratta di un’occasione imperdibile per chi vuole sfruttare la velocità del 5G a un prezzo vantaggioso. Con costi bloccati, servizi inclusi e zero spese di attivazione, Very Mobile si conferma tra le migliori opzioni disponibili attualmente sul mercato.