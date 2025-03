AliExpress festeggia il proprio avversario con i saldi: fino all’80% di sconto

AliExpress torna prepotentemente a far sentire la propria voce con una campagna promozionale (disponibile a questo link) che festeggia l’anniversario di uno degli e-commerce più famosi ed apprezzati in tutto il mondo: a breve si terranno i Saldi per il 15°Anniversario, attivi dal 17 al 26 marzo 2025, con prezzi fino all’80% di sconto. AliExpress ha una penetrazione di mercato del 14% in Italia ed è al quinto posto nel mercato europeo. La piattaforma sta proseguendo la sua crescita in Italia e in altri mercati internazionali attraverso iniziative come l’apertura della piattaforma ai commercianti locali. Attualmente, un gran numero di prodotti di alta qualità da Aliexpress sono stati riconosciuti dagli utenti italiani, come ad esempio: elettronica e dispositivi intelligenti, tra cui elettrodomestici intelligenti come spazzatrici e aspirapolvere portatili, articoli per la casa di tutti i giorni, come tappeti, stuoie e pigiami di qualità a prezzi convenienti, biciclette e gli articoli sportivi, tra i prodotti preferiti da Aliexpress in Italia, in particolare le biciclette e gli scooter elettrici sono stati i più richiesti quest’anno.

Il periodo promozionale prevede un preriscaldamento dal 14 marzo alle 23:59 del 16 marzo, nel corso del quale gli utenti potranno riscattare i codici sconto in anticipo e consultare le offerte, per poi poter iniziare ad acquistare a parte dal 17 Marzo. AliExpress propone tempistiche di spedizione fortemente ridotte, infatti tutti i prodotti sono spediti direttamente dall’Unione Europea con consegna in 4/5 giorni lavorativi e la totale assenza di dazi doganali da pagare, oltre ad una politica di reso estremamente semplificata, atta a facilitare tale operazione, in caso di necessità.

AliExpress, i coupon per risparmiare al massimo

Per invogliare il più possibile gli utenti all’acquisto, oltre a prezzi con sconti fino all’80%, l’azienda ha pensato anche a coupon da applicare al raggiungimento di un livello minimo di spesa. Questi dovranno essere applicati in conclusione dell’ordine, prima di aver effettuato il pagamento, e prevedono una riduzione della spesa immediata. Di seguito trovate nel dettaglio i codici ed il relativo sconto: TEKEVENT2 (2 euro di sconto su almeno 19 euro), TEKEVENT6 (6 euro di sconto su almeno 39 euro), TEKEVENT8 (8 euro di sconto su almeno 59 euro), TEKEVENT12 (12 euro di sconto su almeno 89 euro), TEKEVENT20 (20 euro di sconto su almeno 139 euro), TEKEVENT40 (40 euro di sconto su almeno 239 euro), TEKEVENT60 (60 euro di sconto su almeno 369 euro), TEKEVENT70 (70 euro di sconto su almeno 469 euro).

I coupon possono essere utilizzati solo una volta, non sono cumulabili tra loro, ed allo stesso tempo hanno disponibilità numerica limitata, per questo motivo vi invitiamo ad effettuare l’acquisto il prima possibile.