Xiaomi 14T è in VENDITA ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Xiaomi 14T è uno smartphone relativamente economico, proprio nel momento in cui confrontiamo le sue specifiche tecniche con il prezzo finale di listino, un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole per il consumatore finale, che si ritrova a poter spendere relativamente poco, ed allo stesso tempo riuscire a godere di ottime prestazioni generali. Il dispositivo dispone di dimensioni che possiamo ritenere perfettamente in linea con gli standard del settore, essendo pesante 195 grammi, e raggiungendo nel contempo 160,5 x 75,1 x 7,8 millimetri di spessore.

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED che viene impreziosito dalla presenza di un refresh rate a 144Hz, con più di 16 milioni di colori, una risoluzione di 1220 x 2712 pixel ed anche 446 ppi, per dettagli nettamente superiori alla media. Il processore è un MediaTek Dimensity 8300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,35GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G615, ed anche una configurazione che può raggiungere un massimo di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibile).

Correte subito su questo canale Telegram dedicato alle offerte Amazon ed i codici sconto gratis, li potete avere in esclusiva solo sul vostro smartphone, ricevendo ogni giorno anche prodotti in regalo gratis.

Xiaomi 14T: la promozione Amazon che abbassa il prezzo

L’acquisto di Xiaomi 14T non porta con sé una spesa particolarmente elevata, per il semplice fatto che il suo prezzo di listino di 499 euro, con mediano di 409 euro per la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, viene fortemente ribassato fino a raggiungere il valore finale di soli 389 euro. Se lo volete acquistare vi potete collegare qui.

La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per riuscire ad utilizzare il device per lunghe giornate, anche intensive, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro per la ricarica, che è comunque rapidissima.