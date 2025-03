OnePlus 13 Mini sarà un flagship compatto ed economico

Il settore degli smartphone top di gamma compatti sembra in forte ripresa come dimostra l’interesse da parte dei principali brand tecnologici. Samsung sta ultimando lo sviluppo del Galaxy S25 Edge così come Apple ad iPhone 17 Air. Questi OEM non sono gli unici e, in queste ore, si stanno intensificando le indiscrezioni riguardanti il possibile OnePlus 13 Mini.

Il device, che in alcuni mercati potrebbe arrivare come OnePlus 13T è stato oggetto di un nuovo report che anticipa parte della scheda tecnica. Stando a quanto condiviso su Weibo dal noto leaker Smart Pikachu, il device arriverà presto sul mercato.

OnePlus 13 Mini o 13T sarà caratterizzato da un design estremamente compatto ma, nonostante questa scelta progettuale, potrà contare su una batteria dalla capacità molto elevata. Il leaker indica che l’azienda ha scelto un modulo da 6.000mAh che garantirà un’autonomia elevata agli utenti.

OnePlus 13 Mini o 13T in alcuni mercati, si preannuncia un device con caratteristiche da top di gamma ma dimensioni e prezzo contenuti

La particolarità di questa scelta non è da sottovalutare in quanto OnePlus è riuscita ad inserire una batteria così capiente in un device compatto. Se si pensa che il Galaxy S25 in versione standard è dotato di una batteria da 4.000mAh, il confronto è notevole. In questo caso, l’ottimizzazione software gioca un ruolo fondamentale, ma poter contare su una capacità nominale più elevata è certamente un vantaggio.

Passando alle altre caratteristiche tecniche, il dispositivo cinese sarà caratterizzato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Questa scelta lo posiziona di diritto tra i flagship top di gamma per le soluzioni tecniche adottate.

Uno dei vantaggi da non trascurare sarà il prezzo. OnePlus 13 Mini/13T si preannuncia un flagship compatto ed economico se non il più economico nella sua fascia di prezzo. Ci aspettiamo un prezzo di lancio molto competitivo ma gli utenti dovranno fare i conti con alcuni compromessi tecnici necessari al produttore per rendere economicamente sostenibile la produzione e vendita del device.

Il cambiamento più sostanziale potrebbe essere il passaggio a due fotocamere invece che tre. Anche il sensore per le impronte digitali subirà un leggero downgrade passando da un lettore ad ultrasuoni ad un sensore ottico. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.