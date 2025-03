OPPO Reno14: le prime indiscrezioni sul nuovo modello in arrivo

La serie OPPO Reno14 è già al centro dell’attenzione, nonostante l’uscita recente del modello precedente. Secondo alcune anticipazioni, il nuovo smartphone porterà con sé diverse migliorie e funzionalità avanzate. OPPO ha ormai stabilito un ritmo di aggiornamenti semestrali per la linea Reno, quindi non sorprende che le prime informazioni sul Reno14 stiano emergendo già ora.

Tra le principali innovazioni attese, si parla di un pulsante dedicato alla fotocamera, pensato per migliorare l’esperienza fotografica. Inoltre, il dispositivo potrebbe essere equipaggiato con un sensore di impronte digitali 3D ultrasonico, garantendo maggiore precisione e sicurezza nello sblocco del telefono.

Sul fronte costruttivo, OPPO sembra intenzionata a puntare su un telaio in metallo e su certificazioni di resistenza IP68 e IP69, che proteggerebbero il dispositivo da polvere e immersioni in acqua. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Reno14 dovrebbe integrare un teleobiettivo periscopico da 50 MP, con zoom ottico fino a 3x.

Anche il display promette importanti miglioramenti: si ipotizza un pannello AMOLED con risoluzione 1,5K, mantenendo probabilmente una diagonale di circa 6,8 pollici. Sotto la scocca, il telefono potrebbe essere alimentato dal nuovo processore MediaTek Dimensity 8350, offrendo prestazioni elevate e maggiore efficienza energetica.

L’uscita di OPPO Reno14 e gli sviluppi futuri

Le prime voci suggeriscono che OPPO presenterà Reno14 ufficialmente intorno a giugno, in linea con il calendario di lancio abituale del marchio. Alcune delle funzionalità in arrivo potrebbero essere integrate anche in altri modelli della casa madre, e persino nei dispositivi OnePlus, che condivide molte delle tecnologie con OPPO.

Nel frattempo, l’attenzione degli appassionati è catturata anche dalle indiscrezioni sul prossimo tablet OnePlus Pad 3. Secondo i rumor, il dispositivo potrebbe montare un processore Snapdragon 8 Elite o un Dimensity 9400, affiancato da una batteria di grande capacità e una ricarica ultra rapida da 100 W.

Con tante novità all’orizzonte, OPPO Reno14 promette di essere uno dei dispositivi più attesi del 2024. Non resta che attendere ulteriori dettagli ufficiali per scoprire tutte le sue specifiche.