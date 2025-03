Redmi Pad Pro, il tablet è a prezzo FOLLE oggi su Amazon

Un’ottima promozione è stata attivata in questi giorni su Amazon dove gli utenti possono pensare di acquistare lo Xiaomi Redmi Pad Pro, un tablet relativamente economico che permette al singolo consumatore di raggiungere il massimo livello di risparmio, senza andare effettivamente ad intaccarne le prestazioni generali.

Lanciato ufficialmente verso Maggio 2024 sul mercato italiano, il tablet presenta comunque dimensioni perfettamente in linea con gli standard cui siamo abituati, raggiungendo 280 x 181,85 x 7,52 millimetri di spessore, con un peso che si aggira oggi attorno ai 571 grammi. Il processore è un medio-gamma di ottima qualità, parliamo di Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, con frequenza di clock fino a 2,4GHz, e processo produttivo a 4 nanometri. Le configurazioni che gli utenti possono acquistare sono sostanzialmente due: 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, oppure 8/128GB, in ogni caso la RAM sarà LPDDR4X e la ROM UFS 2.2 (da notare che comunque supporta l’espansione della memoria fino a 1,5TB).

Redmi Pad Pro, arriva lo sconto migliore dell’anno su Amazon

Il tablet di casa Redmi è uno dei più economici in circolazione, proprio in termini di rapporto qualità/prezzo messo a disposizione del consumatore finale, in questo modo si andranno a pagare solamente 288 euro per il suo acquisto definitivo.

A differenza di altri tablet in circolazione, il modello in questione integra una batteria da 10’000mah, più che sufficiente per utilizzarlo per lunghe giornate, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro per la ricarica. Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, è rappresentato dalla presenza di un singolo sensore da 8 megapixel, più che sufficiente per realizzare ottimi scatti fotografici. All’interno della confezione, lo sottolineiamo, è presente anche l’alimentatore per la ricarica con presa a muro.