La battaglia di Google contro lo smembramento dell’azienda

Google si trova in una posizione scomoda e, con l’arrivo dell’amministrazione Trump, sta cercando di giocare le sue carte migliori per evitare lo smembramento imposto dall’era Biden. Secondo Bloomberg, l’azienda sta provando a convincere il Dipartimento di Giustizia americano che dividere Google in più entità non solo sarebbe una mossa azzardata, ma potrebbe addirittura mettere a rischio la sicurezza nazionale. Un argomento forte, che punta dritto a una delle priorità di Trump: la difesa degli Stati Uniti.

Google tenta di convincere Trump

Tutto nasce da una battaglia legale iniziata sotto la presidenza Biden. Nei mesi scorsi, un giudice ha stabilito che Google detiene un monopolio illegale nel settore dei motori di ricerca e della pubblicità online. La Casa Bianca aveva quindi chiesto misure drastiche: tra queste, la vendita di Chrome e la fine dell’accordo con Apple, grazie al quale Google paga miliardi ogni anno per essere il motore di ricerca predefinito su iPhone. Per l’azienda di Mountain View, queste richieste rappresentano un’ingerenza senza precedenti da parte del governo federale, e non sorprende che abbia fatto ricorso.

Ora, però, il vento politico è cambiato e Google spera che l’orientamento nazionalista di Trump possa giocare a suo favore. L’azienda sta cercando un dialogo diretto con il Dipartimento di Giustizia, contando sul fatto che nuovi dirigenti possano rivedere l’approccio adottato sotto Biden. Il messaggio che vuole far passare è chiaro: uno smembramento comprometterebbe la capacità degli Stati Uniti di difendersi dagli attacchi informatici.

D’altronde, Google sta già collaborando con il governo americano nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale per la cybersicurezza. Un dettaglio che l’azienda sta sottolineando con forza, per far capire che tenerla unita potrebbe essere un vantaggio strategico per il Paese.

La partita si gioca su più livelli: da una parte, la sentenza d’appello attesa per il prossimo mese, dall’altra la pressione politica per evitare che Google venga divisa. Se la strategia di Mountain View funzionerà, lo scopriremo presto.