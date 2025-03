Volkswagen ID.1, in arrivo nel 2027 con uno speciale software

Il concept ID Every 1 presentato nei giorni scorsi dal costruttore automobilistico di Wolfsburg continua ad attirare l’attenzione. Si tratta di una citycar che Volkswagen ha deciso di progettare per offrire agli utenti un modello molto più accessibile rispetto alle proposte giunte in passato sul mercato.

L’attenzione per questo modello, che una volta prodotto di serie dovrebbe prendere il nome di Volkswagen ID.1, ricade sull’architettura elettrica che la casa automobilistica tedesca ha sviluppato insieme a Rivian Automotive. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati in merito a tale tecnologia.

Volkswagen ID.1: i dettagli sulla citycar

La citycar ID.1 non sarà un modello con una tecnologia già vista su altri modelli del marchio tedesco, bensì il primo modello ad ospitare un’architettura elettrica sviluppata con la nota azienda statunitense. La decisione di Volkswagen non è del tutto casuale poiché gli consentirà di portare su strada un nuovo modello in grado di competere con vetture elettriche low cost con tecnologie avanzate.

Non a caso, infatti, secondo quanto reso finora noto dall’azienda tedesca, l’ID.1 sarà proposto con un prezzo di partenza di circa 20.000 euro. Quel che sappiamo è che il modello di produzione ospiterà la MEB Entry, piattaforma che andrà a contraddistingue il modello ID.2 in arrivo nel 2026.

Il punto di forza dell’ID.1, stando a quanto dichiarato dal responsabile dello sviluppo tecnico di Volkswagen, sarà la presenza di un’innovativa architettura software in grado di rendere il veicolo adatto a qualunque tipologia di esigenza degli utenti.

A tal proposito, è importante sottolineare che i piani del costruttore includono il lancio sul mercato di nove modelli entro il 2027. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della casa automobilistica Volkswagen in merito alle prossime novità su cui lavorerà. Ricordiamo che l’arrivo sul mercato della ID.1 è stimato per il 2027 ma staremo a vedere se il costruttore deciderà di confermare tale data oppure ci saranno cambiamenti.