Cadillac Escalade IQL 2026: il SUV elettrico che unisce lusso e innovazione

Il Cadillac Escalade IQL 2026 rappresenta un’evoluzione importante nel settore dei SUV di lusso. Portando avanti la tradizione del marchio con una motorizzazione completamente elettrica. Il design imponente e le linee raffinate restano fedeli allo stile esclusivo di Escalade. Ma la vera rivoluzione si trova sotto la superficie. Questo modello garantisce infatti prestazioni di alto livello con un’autonomia stimata di 740km. La ricarica ultra-rapida permette di recuperare fino a 190km in soli 10 minuti utilizzando un caricatore DC. Rendendo i viaggi più efficienti e senza pensieri.

Cadillac Escalade IQL 2026: spazio e prestazioni senza compromessi

L’interno della Cadillac è un perfetto equilibrio tra lusso e tecnologia. Il protagonista è il display curvo da 55″ che attraversa l’intero cruscotto. Offrendo un’esperienza digitale avanzata con comandi vocali e un sistema di intrattenimento assolutamente intuitivo. Il comparto audio è firmato AKG, con fino a 42 altoparlanti e supporto Dolby Atmos per una qualità sonora superiore. La guida semi-autonoma è resa possibile dal sistema Super Cruise. Il quale include tre anni di servizio OnStar per il massimo della sicurezza e del comfort. Il SUV offre poi una connettività avanzata grazie all’hotspot Wi-Fi 5G e supporto per lo streaming HD per i passeggeri.

Uno degli aspetti più interessanti della Cadillac Escalade IQL è l’aumento dello spazio disponibile. Rispetto alla versione IQ, questa variante presenta dimensioni maggiori. Offrendo più comfort sia per i passeggeri anteriori che per quelli della terza fila, che guadagnano oltre più spazio per le gambe. Il bagagliaio anteriore, noto come eTrunk, ha una capacità di 345l, aggiungendo versatilità per il trasporto dei bagagli. Per un’esperienza ancora più esclusiva, il pacchetto Executive Second Row propone sedili riscaldati, ventilati e massaggianti con regolazione a 14 vie. Oltre che tavolini pieghevoli e schermi personali da 12,6”.

Anche sul fronte delle prestazioni, la Cadillac IQL non delude. Il motore elettrico eroga 750CV e 1064Nm di coppia. Permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi. Nonostante la sua imponenza, il SUV mantiene una dinamica di guida eccellente grazie alle sospensioni Magnetic Ride Control 4.0 e al sistema Air Ride Adaptive. La capacità di traino raggiunge le 3,4 tonnellate, confermando la versatilità di questo veicolo.

Il nuovo Escalade IQL sarà disponibile in quattro allestimenti. Ovvero Luxury, Sport, Premium Luxury e Premium Sport, con un prezzo di partenza di 132.695 dollari. La produzione inizierà a metà 2025 nello stabilimento Factory ZERO di Detroit. La sua distribuzione è prevista a livello mondiale.