Amazon, che REGALO per tutti: Samsung Galaxy Tab A9+ costa POCO o NIENTE

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è uno dei tablet più ricercati degli ultimi anni, un best buy a tutti gli effetti per svariati motivi, in primis un prezzo di vendita che crolla letteralmente in confronto a quanto siamo abituati a vedere direttamente sul mercato attuale. Il prodotto, lanciato ormai da più di un anno, parte con dimensioni che si aggirano attorno a 257,1 x 168,7 x 6,9 millimetri di spessore, e soprattutto un display da 11 pollici di diagonale, che viene migliorato dalla presenza di una risoluzione elevata, 1200 x 1920 pixel, oltre chiaramente al suo essere un TFT LCD con refresh rate a 90 Hz.

La batteria è un componente da 7040 mAh, quantitativo perfettamente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati per la stessa tipologia di prodotto, poiché ne permette l’utilizzo per lunghe giornate, con supporto alla ricarica rapida. In termini di connettività il prodotto attualmente in promozione integra WiFi 6 dual-band, passando poi per bluetooth, USB type-C 2.0, ma anche il chip GPS per il collegamento alla rete satellitare.

Amazon, il Samsung Galaxy Tab A9+ può essere vostro con un prezzo mai visto

Un risparmio fuori dal normale su Amazon per l’acquisto di Galaxy Tab A9+, il prezzo di vendita promette un abbassamento fortissimo della spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere, infatti si parte da 259 euro, ma con lo sconto del 31% applicato in automatico, ecco che la spesa corrisponderà esattamente a soli 179 euro. Ordine a questo link per risparmiare al massimo.

Come purtroppo sempre più spesso accade nell’ultimo periodo, all’interno della confezione gli utenti possono trovare tutto il necessario per il funzionamento, tranne che l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro, che dovrà essere acquistato a parte.