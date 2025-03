Smart TV LG con quasi 300 euro di sconto solo OGGI su AMAZON

Sconto imperdibile su Amazon per gli utenti che vogliono acquistare una smart TV, in questo periodo è disponibile una forte riduzione sul prezzo originario di listino sul modello LG 55NANO81T6A, soluzione perfetta per coloro che sono alla ricerca di un device da 55 pollici di diagonale, con possibilità di vedere contenuti anche in 4K, grazie alla presenza del processore alpha5 di settima generazione integrato al suo interno.

L’audio è altrettanto di ottima qualità generale, parliamo comunque di un altoparlante di 20W, con una potenza massima più che bilanciata, nonché comunque un livello di dettaglio che va oltre le più rosee aspettative. In termini di connettività il prodotto non manca la presenza di 3 porte HDMI nella parte posteriore, utilissime per collegare vari device, tra cui ad esempio console di nuove generazione, ma non solo. Il sistema operativo è webOS 24, il fiore all’occhiello per i prodotti di casa LG, con una lunga serie di funzionalità che facilitano l’utilizzo da parte del consumatore nella maggior parte delle occasioni.

Ricevete i nuovi codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, dove vi attendono anche prezzi bassi, offerte mai viste e prodotto in regalo, solamente iscrivendovi a questo canale Telegram.

Smart TV LG: uno sconto che nessuno si aspettava su Amazon

Il valore di listino della smart TV LG di cui vi parliamo nell’articolo è di 749 euro, cifra che generalmente la possiamo ritenere più che allineata con la fascia di prezzo o comunque con ciò che al giorno d’oggi siamo abituati a vedere. La differenza la può fare sicuramente lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in automatico, pari al 35%, con un prezzo che crolla letteralmente a soli 485 euro. Il prodotto è disponibile a questo link.

All’interno della confezione, oltre al televisore e la sua base d’appoggio, composta da due piccoli piedini posti al lato del televisore, troviamo anche il telecomando, con funzione da puntatore, grazie al sensore IR.