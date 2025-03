AI in Italia: cosa cambia per l’economia?

L’intelligenza artificiale guadagna un ruolo sempre più incisivo nel settore produttivo. Le sue capacità di elaborazione dati, analisi predittiva e automazione stanno trasformando radicalmente il mondo del lavoro. Portando così ad una crescita economica importante. Secondo il Focus Censis Confcooperative, l’adozione dell’AI potrebbe far aumentare il PIL dell’1,8% entro il 2035. Con un incremento stimato di 38 miliardi di euro. Tale progresso però ha un prezzo. Ovvero la riduzione di 6 milioni di posti di lavoro e il ridimensionamento delle mansioni per altri 9 milioni di lavoratori.

AI nel mondo del lavoro: dettagli per l’economia

Se in passato la crescita economica era sinonimo di maggiore occupazione, oggi l’automazione sfida tale paradigma. Il lavoro non è più esclusiva degli esseri umani. Le aziende iniziano a comprendere che possono ottenere risultati eccellenti con un minore impiego di risorse umane. Ciò solleva interrogativi cruciali. Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’impatto dell’AI nelle diverse professioni. Diversamente a quanto si potrebbe pensare, il rischio di sostituzione si sta diffondendo sempre di più. Tale scenario non colpisce più solo le mansioni manuali o ripetitive. Si estende anche ai lavori altamente qualificati.

Di fronte a tale situazione, la sfida principale è duplice. Da un lato, garantire che i lavoratori siano adeguatamente riqualificati. Ciò per adattarsi al nuovo mercato del lavoro. Dall’altro, bisogna ripensare i modelli economici e sociali. Ciò per evitare che l’automazione si traduca in un divario sempre più ampio.

L’intelligenza artificiale non è solo una questione tecnologica. Ma anche una scelta politica e sociale. Il modo in cui governi e aziende decideranno di affrontare tale transizione determinerà se il futuro sarà caratterizzato da maggiore benessere collettivo o da nuove forme di disuguaglianza. La situazione risulta ancora in fase di definizione. Non è ancora chiaro come l’AI cambierà il settore. È evidente però che il lavoro, così come inteso fino ad ora, non sarà mai più lo stesso.