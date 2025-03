Google Pixel 9 Pro: offerta ASSURDA di 280 euro solo su AMAZON

Google Pixel 9 Pro è disponibile in questo periodo su Amazon con un prezzo che garantisce il massimo risparmio, un prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, infatti la promozione viene applicata in modo totalmente automatico, e risulta essere disponibile per ogni consumatore che si collegherà alla pagina corrispettiva.

Il prodotto non si allontana troppo dal design che ci saremmo aspettati di vedere, trattasi di un device con peso di 199 grammi, che raggiunge dimensioni di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, un processore Google Tensor G4, con frequenza di clock a 3,1GHz, ed una GPU Mali-G715 MC7, alle cui spalle si possono comunque trovare 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (non espandibile, attenzione alla versione che acquistate).

Google Pixel 9 Pro: splendida offerta su Amazon

L’occasione posta in essere per l’acquisto dello smartphone è davvero ghiottissima, poiché oggi gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 816 euro per il suo acquisto, in confronto ai 1099 euro che originariamente erano previsti di listino (-26%), con uno sconto che a tutti gli effetti è di 280 euro circa. Ordinatelo subito a questo link.

Come tutte le versioni non “XL” di Google Pixel, anche il Pixel 9 Pro è caratterizzato da un display relativamente piccolo, parliamo di un componente da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1280 x 2856 pixel, con densità di 495 ppi, un LTPO OLED con refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2. Nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, che viene affiancato da un ultragrandangolare da 48 megapixel, per terminare con un teleobiettivo da 48 megapixel, che prevede a sua volta uno zoom ottico 5x di ottima qualità.