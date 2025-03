Intel rimanda al 2030 il maxi stabilimento in Ohio: ritardi nella produzione dei chip

Intel ha deciso di posticipare al 2030 il completamento del suo maxi stabilimento in Ohio, un progetto inizialmente previsto per il 2026-2027. L’azienda ha citato diverse difficoltà, tra cui ritardi nella catena di approvvigionamento e incertezze economiche, che hanno spinto a rivedere la tabella di marcia.

Un progetto ambizioso, ma in ritardo

Il mega stabilimento di Intel in Ohio è stato annunciato nel 2022 come parte di un investimento da 100 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rafforzare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. La fabbrica avrebbe dovuto diventare un punto di riferimento per la produzione di chip avanzati, riducendo la dipendenza dell’industria americana dai fornitori asiatici.

Tuttavia, Intel ha confermato che il progetto non sarà completato prima del 2030, con una produzione di chip che inizierà solo tra diversi anni. Inizialmente, l’azienda prevedeva di avviare la produzione tra il 2026 e il 2027, ma le difficoltà nel settore hanno costretto a rivedere il piano.

Le ragioni del ritardo sono molteplici:

Problemi nella catena di approvvigionamento: la carenza di materiali e componenti ha reso difficile rispettare i tempi previsti per la costruzione della fabbrica;

Incertezza economica: le fluttuazioni del mercato e le difficoltà nel settore tecnologico hanno rallentato gli investimenti;

Ritardi nei finanziamenti pubblici: il progetto è legato agli incentivi previsti dal CHIPS Act degli Stati Uniti, ma i fondi governativi non sono ancora stati completamente erogati.

Intel ha dichiarato che continuerà a lavorare sulla costruzione del sito, ma il pieno funzionamento avverrà solo tra circa sei anni. Il ritardo nella costruzione dello stabilimento in Ohio rappresenta un problema per gli Stati Uniti, che puntano a rafforzare la produzione interna di chip per ridurre la dipendenza da Taiwan e dalla Cina. Con questa decisione, Intel potrebbe perdere terreno rispetto ai concorrenti come TSMC e Samsung, che stanno accelerando sulla produzione di semiconduttori avanzati.

Il rinvio al 2030 del maxi stabilimento Intel in Ohio segna un rallentamento nella strategia di espansione dell’azienda nel settore dei semiconduttori. I ritardi nei finanziamenti e le difficoltà nella catena di approvvigionamento stanno complicando i piani, mentre la competizione con le aziende asiatiche continua a intensificarsi.