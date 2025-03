Google Pixel 9, che OFFERTA assurda su Amazon: ecco lo SCONTO migliore dell’anno

La promozione in questi giorni applicata su Google Pixel 9 è davvero una delle migliori in circolazione, permette al consumatore di raggiungere il massimo livello di risparmio, abbassando la spesa di 200 euro sul listino iniziale, così da poter arrivare a spendere meno di 800 euro, senza andare a modificare a tutti gli effetti le funzionalità cui gli utenti possono accedere.

Dimensionalmente il prodotto rientra perfettamente negli standard cui siamo abituati in questo periodo, raggiungendo per la precisione 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, con un peso di 198 grammi, e la totale resistenza all’acqua/agenti atmosferici. Il prodotto presenta processore Google Tensor G4, affiancato da GPU Mali-G715 MC7, ed anche una configurazione che può raggiungere il massimo di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (che purtroppo non è espandibile con microSD).

Google Pixel 9: arriva la promozione migliore del momento

Google Pixel 9 può essere vostro su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti, prevede uno sconto di 200 euro sul listino originario di 999 euro, in questo modo il consumatore potrà quindi spendere solamente 799 euro per il suo acquisto effettivo, con consegna a casa entro pochi giorni dal pagamento, garanzia di 2 anni e soprattutto possibilità di goderne in versione no brand. Ordinatelo al seguente link.

Il dispositivo presenta nella parte posteriore una coppia di sensori fotografici, tra cui un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 48 megapixel, capaci di creare il giusto mix per riuscire a realizzare ottimi scatti fotografici. La batteria è un componente da 4700mAh, più che sufficiente per godere delle sue prestazioni e performance anche per lunghe giornate, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro per la ricarica, con supporto alla ricarica rapida.