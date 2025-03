Apple iPad 11: ecco le innovazioni in arrivo

Apple ha presentato un suo nuovo dispositivo. Si tratta dell’iPad di undicesima generazione. Un aggiornamento che porta miglioramenti importanti rispetto al modello precedente. Tra le novità principali c’è il passaggio al chip A16 Bionic. Lo stesso presente su iPhone 14 Pro, iPhone 15 e 15 Plus. Suddetta novità promette un incremento delle prestazioni fino al 30%. E non è tutto. È atteso anche un aumento della memoria RAM a 6 GB. Tali caratteristiche rendono il dispositivo più reattivo e capace di gestire meglio il multitasking.

Apple iPad 11: le caratteristiche del dispositivo

Il display Liquid Retina con risoluzione 2.360 x 1.640 pixel garantisce un’ottima qualità visiva. Inoltre, i colori risultano molto più accurati. Ciò grazie alla tecnologia True Tone e una luminosità di picco di 500 nit. Il refresh rate, invece, rimane fermo a 60 Hz. La fotocamera posteriore e quella frontale sono entrambe da 12 MP. La batteria è da 28,93 Wh. Quest’ultima assicura un’autonomia fino a 10 ore di navigazione via Wi-Fi. E fino a 9 ore con connessione dati cellulare.

Per la memoria, l’iPad 11 è disponibile in diverse versioni (128 GB, 256 GB e 512 GB). Inoltre, il nuovo dispositivo Apple supporta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Nei modelli Cellular è compresa anche la connettività 5G sub-6. La presenza della porta USB-C 2.0 permette una maggiore compatibilità con accessori e periferiche esterne. C’è solo una pecca. Nonostante l’aumento della quantità di RAM, il dispositivo non è compatibile con Apple Intelligence. Tale tecnologia, infatti, necessità di almeno 8 GB di RAM.

Il nuovo iPad 11 è disponibile in quattro colori. Ovvero Blu, Rosa, Giallo e Argento. Inoltre, sono presenti diverse configurazioni di prezzo. La versione da 128 GB ha un costo di 409 euro per il modello Wi-Fi. E 579 euro per quello Wi-Fi + Cellular. Per chi necessita di più spazio, la versione da 256 GB è proposta a 539 euro per il modello Wi-Fi. E 709 euro per quello Wi-Fi + Cellular. Infine, la variante da 512 GB è disponibile a 789 euro per il modello Wi-Fi. E 959 euro per il modello Wi-Fi + Cellular. Le prenotazioni sono già aperte sull’Apple Store ufficiale. Mentre le consegne dovrebbero partire dal 12 marzo.