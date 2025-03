Very Mobile: 200 GB e minuti illimitati a 6,99€ al mese!

Very Mobile ha lanciato un’offerta che promette di conquistare una fetta importante di mercato, con una proposta semplice e senza sorprese. La compagnia offre un piano che include 100 o 200 GB, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese, senza costi extra, né vincoli contrattuali. La convenienza è evidente: niente più spese impreviste, solo una tariffa fissa mensile e la possibilità di personalizzare l’offerta in base alle proprie necessità.

Very Mobile: 200 GB e niente costi nascosti

Una delle caratteristiche più apprezzabili di Very Mobile è la trasparenza. Non ci sono costi nascosti, né sorprese sul rinnovo. Ogni mese, l’offerta si rinnova automaticamente lo stesso giorno, e, nel caso i Giga finiscano, la navigazione viene bloccata, evitando consumi eccessivi. L’utente può riprendere l’uso del servizio con un semplice click sull’app. Inoltre, la ricarica è facile e veloce, sia manualmente che con l’opzione di ricarica automatica, per non doversi preoccupare della scadenza.

Una delle comodità più apprezzate riguarda l’utilizzo dei Giga anche all’estero. L’offerta comprende 8,9 Giga per la navigazione in Europa, con minuti e SMS inclusi senza costi aggiuntivi. Inoltre, Very Mobile ha scelto di eliminare i servizi a pagamento indesiderati, come abbonamenti a oroscopi o suonerie, bloccandoli automaticamente, e permettendo agli utenti di abilitare solo i servizi che desiderano, come le chiamate internazionali.

Per quanto riguarda la copertura, Very Mobile si affida a una rete che copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, assicurando una connessione veloce e stabile, perfetta per navigare, guardare video in HD o lavorare in remoto. In più, con l’inclusione dell’hotspot, si possono condividere i Giga con altri dispositivi.

Acquistare la SIM è semplice e veloce, sia online che in negozio, e l’assistenza è sempre disponibile per ogni necessità. Con Very Mobile, la comodità e la trasparenza sono al primo posto, con un’offerta che risponde alle esigenze di chi cerca un piano senza imprevisti e facile da gestire.