Nell’UE la natura potrebbe risollevare l’economia

Sta emergendo l’importanza degli ecosistemi per il valore aggiunto lordo dell’UE. Ciò è reso evidente dalle analisi condotte dal Joint Research Centre (JRC). Settori come agricoltura, energia e turismo dipendono fortemente dai servizi ecosistemici. Ciò evidenzia l’importanza della tutela dell’ambiente anche per la stabilità economica. Secondo i dati recenti, tra il 19% e il 36% del valore aggiunto lordo dell’UE ha un legame con gli ecosistemi.

L’economia UE è legata alla tutela dell’ambiente

L’analisi del JRC si basa su strumenti come il framework ENCORE e il modello EXIOBASE. Ciò permette di comprendere le debolezze dei diversi settori economici. A tal proposito, l’agricoltura risulta molto esposta. La fertilità del suolo, l’impollinazione, il controllo dei parassiti e la regolazione del clima giocano un ruolo chiave. E non solo.

Il settore idroelettrico dipende dalla disponibilità dell’acqua. Mentre l’energia eolica risente delle variazioni dei regimi ventosi. Anche il nucleare ha una dipendenza moderata dai servizi ecosistemici, in particolare per il raffreddamento degli impianti. Così come le biomasse richiedono un accesso sostenibile a risorse agricole e forestali.

Le costruzioni e i trasporti nell’UE, pur avendo un impatto ambientale indiretto, sono comunque esposti a rischi lungo le catene di fornitura. La produzione di cemento, ad esempio, dipende dall’estrazione mineraria e dai servizi di regolazione climatica, per ridurre i rischi operativi. Mentre la qualità dell’aria influisce sulle condizioni di lavoro e produttività nelle aree industriali.

Infine, il turismo nell’UE è uno dei settori più influenzati dalla qualità degli ecosistemi. L’industria alberghiera e dei servizi culturali trae beneficio dalla bellezza paesaggistica, dalle opportunità ricreative e dai servizi educativi legati alla biodiversità. Circa il 22% del valore aggiunto lordo del turismo nell’UE dipende direttamente da ecosistemi sani. Cifra che sale al 41% considerando gli impatti indiretti. Tali dati sottolineano come la protezione degli ecosistemi non sia solo una questione ambientale, ma anche una necessità economica.