Lotus Emira Turbo SE: l’eredità di un’icona rivive con potenza e stile

Lotus ha sempre saputo emozionare gli amanti delle auto sportive. Con la nuova Emira Turbo SE, il marchio inglese non solo ha introdotto un modello entusiasmante, ma ha voluto rendere un chiaro omaggio alla propria storia. Cosa rappresenta il nome “Turbo SE”? Gli appassionati sanno bene che richiama la mitica Turbo Esprit del 1980, una delle prime vetture sportive dotate di tecnologia turbo. Quel rombo che segnò un’epoca, oggi torna a farsi sentire.

Con il suo motore 2 litri turbo da 406 CV, di origine AMG, la Lotus Emira Turbo SE non è solo un tributo nostalgico, ma una vera auto essenza di modernità. La scelta del cambio DCT a otto rapporti, sempre firmato AMG, permette di esprimere appieno i 480 Nm di coppia. Con una velocità massima di 291 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, questa vettura è pronta a regalare scariche di adrenalina. Ma non è tutto qui. I dettagli estetici della Lotus Emira Turbo SE non passano inosservati. I cerchi da 20 pollici forgiati, le pinze freno rosse e il badge “Emira Turbo SE” sono tutti elementi che sottolineano il carattere di questa sportiva. E poi c’è la scelta con la vernice grigio zinco. Può un colore raccontare la velocità? Sì, se parliamo del modello Lotus.

La Lotus Emira V6: il potere della tradizione

Non possiamo dimenticare, ovviamente, la Lotus Emira V6. Grazie al suo motore da 3,5 litri, questa versione è forse l’anima più autentica del marchio. I suoi 406 CV, uniti ai 420 Nm di coppia, sono una combinazione perfetta di forza ed estrema precisione. Che sia con il cambio manuale a sei marce o l’automatico, la Lotus Emira V6 raggiunge i 290 km/h di velocità massima. Chi la guida può provare l’ebrezza di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi. Chi cerca il massimo non può fare a meno di notare il differenziale a slittamento limitato (LSD), perfetto per gli amanti della guida su circuito. Ma quanto costa un gioiello simile? La Lotus Emira Turbo SE parte da 113.690 euro, mentre l’Emira V6 sfiora i 116.790 euro. Vale il prezzo dell’emozione? Molto probabilmente.