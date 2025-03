Google rivede il lavoro da remoto: Sergey Brin esorta al ritorno in ufficio per accelerare sull’intelligenza artificiale

Nel cuore della Silicon Valley, Google sta riconsiderando la sua politica sul lavoro da remoto. Sergey Brin, co-fondatore dell’azienda, ha recentemente esortato i dipendenti a tornare in ufficio e ad aumentare l’orario lavorativo per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generale (AGI).​

Un cambio di rotta nella cultura aziendale

Brin ha inviato una nota interna ai team che lavorano su Gemini, la suite di modelli e applicazioni AI di Google, sottolineando la necessità di una presenza fisica quotidiana in ufficio e di una settimana lavorativa di 60 ore. Ha definito questo impegno come il “punto ottimale di produttività” per raggiungere gli ambiziosi obiettivi nel campo dell’AI.​

Questo approccio rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti politiche di lavoro flessibile adottate da Google. L’azienda aveva inizialmente abbracciato il lavoro da remoto durante la pandemia, ma ora sembra orientata a rafforzare la collaborazione in presenza per affrontare le sfide tecnologiche future.​

Il ritorno di Brin in Google è avvenuto dopo il lancio di ChatGPT nel 2022, evento che ha accelerato la competizione nel settore dell’AI. Nella sua comunicazione, Brin ha affermato che l’AGI—il punto in cui le macchine eguagliano o superano l’intelligenza umana—è un obiettivo raggiungibile. Ha evidenziato che la competizione si è intensificata e che Google possiede “tutti gli ingredienti per vincere questa corsa”, a patto di “potenziare al massimo gli sforzi”.​

Brin ha enfatizzato l’uso degli strumenti di AI sviluppati da Google per migliorare i processi interni. Ha incoraggiato i dipendenti a diventare “i programmatori e gli scienziati di AI più efficienti al mondo utilizzando la nostra stessa AI”. Questo approccio mira a creare un ciclo virtuoso in cui l’intelligenza artificiale contribuisce al proprio miglioramento, accelerando il percorso verso l’AGI.​

La posizione di Brin riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico e finanziario. Molte aziende stanno richiamando i dipendenti in ufficio per aumentare la produttività. Ad esempio, Amazon ha annunciato che dal 2025 i suoi dipendenti corporate dovranno tornare in ufficio cinque giorni a settimana. Anche AT&T, JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno rivisto le loro politiche di lavoro ibrido, favorendo una maggiore presenza fisica.​

Nella sua nota, Brin ha anche messo in guardia contro i rischi di burnout associati a un eccessivo carico di lavoro. Ha sottolineato che lavorare oltre le 60 ore settimanali può portare a esaurimento, ma ha anche criticato coloro che contribuiscono al di sotto delle aspettative. Ha affermato che un piccolo gruppo che fornisce il minimo indispensabile non è solo improduttivo ma può essere altamente demoralizzante per gli altri.​