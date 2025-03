Fiido Titan 2025: e-bike con ruote fat dalla lunga autonomia

Fiido Titan 2025 si spinge ancora oltre con il sensore di coppia ultra fluido Mivice S200 e un metodo di sblocco a tripla batteria, progettato per essere il tuo impavido compagno di viaggio, trasformandoti in una bestia fuoristrada con un’autonomia fino a 347 km. Il nuovo modello è dotato del sensore di coppia preciso al millisecondo Mivice S200, che offre una guida ultra fluida e un’assistenza continua. La nuova funzionalità di sblocco con chiave meccanica offre al Titan 2025 tre versatili opzioni di sblocco (app, password e chiave meccanica), migliorando notevolmente la comodità e la sicurezza. Con il suo motore aggiornato da 250 W, coppia di 55 Nm e velocità di 380 giri/min, puoi goderti una guida efficiente e fluida senza compromettere le prestazioni. E indovina un po’? Tutto questo allo stesso imbattibile prezzo di $1699/€1699. Inoltre, il Titan 2025 include una modalità push assist, che consente una velocità dell’acceleratore fino a 6 km/h. Pur rispettando le normative UE, questa modalità rende anche più facile e meno faticoso spingere l’ebike in salita o fare manovre sotto carichi pesanti.

Mivice S200 e opzioni di sblocco della batteria

Mivice S200 offre un’assistenza potente e istantanea senza ritardi, rendendo la guida senza sforzo. Sui sentieri sterrati limita il sovraccarico di potenza e previene lo slittamento. Su strade pianeggianti, fornisce una potenza lineare, eliminando qualsiasi accelerazione a scatti. Ciò ti consente di pedalare più lontano su terreni pianeggianti e rendere le salite più facili. Il sensore di coppia Mivice S200 utilizza la tecnologia senza contatto per fornire in modo fluido la potenza precisa di cui hai bisogno, indipendentemente dal terreno. Non appena premi il pedale, rileva il tuo sforzo e fornisce immediatamente il livello perfetto di assistenza.

La Fiido Titan 2025 introduce una nuova funzione di sblocco della batteria con chiave meccanica, progettata pensando alla comodità di ogni ciclista. Ora, con tre opzioni di sblocco, soddisfa esigenze diverse. Quando parcheggi, utilizza l’app Fiido per sbloccare e portare la batteria all’interno per la ricarica, offrendoti tranquillità con una protezione antifurto migliorata. Hai dimenticato di caricare la tua ebike ma ne hai bisogno presto? Condividi semplicemente la password della batteria con un membro della famiglia per rimuoverla e caricarla facilmente. L’opzione di sblocco con chiave meccanica funge da backup affidabile, eliminando il fastidio di rimanere con la batteria scarica.

Autonomia e Capacità

Con la struttura a tripla batteria brevettata, la prima del settore, supporta una combinazione della batteria principale e due batterie di riserva. Dotato di tre batterie da 696Wh, offre un’autonomia massima fino a 347km. La batteria può essere installata rapidamente in 5 secondi senza attrezzi, consentendo una facile sostituzione della batteria durante la corsa. Fiido Titan 2025 ha un’impressionante capacità di peso di 200 kg, 20-50 kg in più rispetto a prodotti simili sul mercato, rendendolo perfetto per trasportare merci, passeggeri o tutti gli aspetti della tua vita in un unico veicolo. Il suo telaio in lega di alluminio 6061 di grado aerospaziale è robusto, durevole e resistente alla corrosione, garantendo affidabilità a lungo termine anche in caso di carichi pesanti. Inoltre, le ruote in lega integrate eliminano il rischio di rottura dei raggi e riducono le esigenze di manutenzione.

Pneumatici, cambio, freni e design

La Fiido Titan 2025 è dotata di pneumatici larghi 26 x 4.0 che combinano i vantaggi degli pneumatici da strada e fuoristrada, rendendola in grado di gestire con facilità sia le strade cittadine che i sentieri forestali. Il design del battistrada presenta un disegno rialzato e aderente, che garantisce una trazione stabile su superfici dure, ghiaia e asfalto. Grazie alla tecnologia antiforatura, questi pneumatici riducono al minimo il rischio di forature, rendendoli ideali per percorsi di guida più accidentati e selvaggi e riducendo la possibilità di danni agli pneumatici durante le avventure all’aria aperta.. Il sistema di cambio S-RIDE a 9 velocità regola i rapporti di trasmissione in base alla pendenza e alle condizioni della superficie, garantendo un’adattabilità fluida ai diversi ambienti. Inoltre, il Titan è dotato di un sistema frenante a disco idraulico a quattro pistoncini che fornisce il 30% in più di potenza frenante rispetto ai comuni sistemi a pistone singolo/doppio, riducendo la distanza di arresto e migliorando la dissipazione del calore. Il sistema frenante comprende anche un dispositivo di interruzione automatica della potenza, che disinnesta immediatamente il motore durante la frenata per una maggiore stabilità e sicurezza.

Con il suo design intuitivo e prestazioni eccezionali, il Titan 2025 è diventato un modello classico adatto a varie persone e scenari. Il suo display montato al centro è dotato di uno schermo IPS, che garantisce una chiara leggibilità anche in pieno sole, mentre il design impermeabile IP68 ti mantiene senza preoccupazioni in qualsiasi condizione atmosferica. I quattro pulsanti fisici con retroilluminazione facilitano il funzionamento notturno. Il Titan 2025 è dotato di una forcella anteriore con sospensione idraulica in lega di alluminio (escursione di 60 mm), che migliora il comfort assorbendo gli urti e livellando i terreni accidentati. Il classico design del telaio a gradino consente di salire e scendere facilmente dall’ebike, mentre il manubrio curvo riduce l’affaticamento durante i lunghi viaggi. Dotato di sella Velo, il sedile è regolabile per adattarsi a diverse altezze e tipologie di corporatura, offrendo un’esperienza di guida confortevole. L’app Fiido rende la gestione della tua corsa semplice ed efficiente. Con pochi tocchi puoi controllare potenza, luci, modalità di assistenza e tenere traccia dei dati di corsa.

Prezzo