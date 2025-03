Comet: GRANDI OCCASIONI ed affari imperdibili sul tech

Dal 6 al 19 marzo, Comet trasforma lo shopping in una festa di offerte. Sconti imperdibili su smartphone, TV, gadget e tanto altro, perfetti anche per celebrare la Festa della Donna con regali utili e originali. Non solo tecnologia, ma anche divertimento e mobilità a prezzi incredibili. È l’occasione per lasciarsi travolgere dalle promozioni e trovare quel qualcosa che avevi in mente da tempo, senza rinunce e con grande soddisfazione. Comet sa come trasformare marzo nel mese del risparmio. Sei pronto per farti conquistare dalle sue proposte? Preparati a scoprire il meglio che lo store ha da offrire.

Offerte shock per risparmiare: il top delle promo Comet

Iniziamo con uno degli smartphone più attesi ora in promozione da Comet. L’Apple iPhone 16 da 128 GB in nero è in offerta a 849 euro. Se stavi pensando di rinnovare il tuo telefono, questa è un’occasione che non può sfuggire. Per chi cerca una TV che trasforma il salotto in un vero cinema, ecco l’Hisense LED da 85 pollici modello 85a69k a 799 euro. Un colosso dello schermo, perfetto per serate di film in grande stile. Ma non finisce qui: per i fan dei gadget da collezione, il Funko Pop! Pokemon Pikachu è disponibile da Comet a soli 12,99 euro, insieme a tanti altri modelli da aggiungere alla tua collezione. Sei amante della mobilità sostenibile? Il Monopattino Ninebot by Segway KickScooter E2 D è in promozione super solo da Comet a 210 euro. Ideale per spostamenti rapidi e senza stress.

Comet pensa anche a chi ha bisogno di un buon smartphone senza svenarsi! Il Motorola Moto E15 può essere tuo per appena 89,90 euro. La E-Bike Abike City, invece, è l’ideale per chi cerca un mezzo elettrico per la città: la trovi a 1839 euro. Se sei alla ricerca di una stampante affidabile, la HP Inkjet Deskjet è un affare unico proposto da Comet a soli 49,90 euro. E per chi non vuole rinunciare al fitness, il Garmin Vivoactive 5 Blue/Blue Metallic è disponibile a 199 euro, per restare sempre in forma con stile. E infine, non può mancare un’offerta per la tua casa: la lavatrice Hisense in offerta a 829 euro è la scelta giusta per chi desidera prestazioni elevate e risparmio energetico. Non aspettare troppo, le promozioni di Comet non durano per sempre! Corri ora sul sito e guarda il volantino! Lo trovi qui sotto!