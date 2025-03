Samsung Galaxy S26 Ultra: i primi test rivelano dettagli interessanti

Samsung sta già mettendo alla prova i prototipi del futuro Galaxy S26 Ultra. Secondo il leaker PandaFlashPro, l’azienda sudcoreana sembra abbia avviato i test su modelli equipaggiati esclusivamente con un chip Qualcomm. La cui identità precisa non è ancora stata confermata. Le ipotesi più accreditate parlano dello Snapdragon 8 Elite Gen 2 o di una variante successiva. Un’altra conferma riguarda i tagli di memoria, che resteranno invariati rispetto al Galaxy S25 Ultra. Ovvero 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Samsung: problemi di produzione e il futuro degli Exynos

La scelta di puntare solo su Snapdragon per i primi test potrebbe suggerire un allontanamento dall’alternanza con Exynos. Una strategia adottata da Samsung negli ultimi anni. Tradizionalmente, la serie Galaxy S è stata distribuita con due diverse varianti di processori a seconda del mercato. Ovvero, Snapdragon per Corea e Stati Uniti, Exynos per il resto del mondo. Negli ultimi anni però questa politica ha subito diverse modifiche. In particolare con il GalaxyS23 Ultra e il GalaxyS25Ultra che sono stati lanciati solo con chip Qualcomm. Il dubbio resta. Ci si domanda se Samsung tornerà a una doppia fornitura o proseguirà con un’unica opzione.

Negli ultimi anni, i processori Exynos hanno mostrato prestazioni inferiori rispetto ai rivali Qualcomm. I problemi hanno riguardato vari aspetti. Tra cui efficienza energetica, gestione termica e potenza computazionale. Nel 2023, Samsung optò per una “ritirata strategica”. Evitando di lanciare un nuovo smartphone con il suo chip per concentrarsi sul miglioramento del progetto. Nel 2025, invece, il nodo critico è stato legato alla produzione. Il rendimento delle fabbriche infatti era troppo basso per sostenere una distribuzione su larga scala.

Ora sembra che la situazione stia migliorando. Il nuovo Exynos2500 potrebbe fare il suo debutto nei prossimi mesi a bordo della serie Galaxy Z Flip di nuova generazione. Samsung ha già annunciato l’intenzione di rilanciare un chip Exynos di fascia alta per la serie GalaxyS del 2026. Resta solo da capire se adotterà nuovamente la strategia del doppio processore o se l’Ultra continuerà a essere esclusivamente Snapdragon. I prototipi suggeriscono questa seconda ipotesi, ma è ancora presto per avere certezze.