Lyca Mobile trionfa: la sua promo da 150 GB in 5G è la migliore, ecco il prezzo

I gestori sono moltissimi alcuni si distinguono nettamente per via dei contenuti e delle loro offerte in generale. Tra questi uno dei più apprezzati in questo momento è sicuramente Lyca Mobile. L’azienda dispone di un’offerta che garantisce tanti giga per un prezzo molto basso.

Lyca Mobile: cosa prevede l’offerta a 5,99 euro al mese

La proposta di Lyca Mobile è semplice e chiara: al prezzo fisso di 5,99 euro mensili mette a disposizione tutto. Come si può vedere qui in basso, la qualità c’è e anche la quantità dei contenuti:

150 GB ogni mese per navigare in internet, con accesso gratuito alla rete veloce 5G ;

ogni mese per navigare in internet, con accesso gratuito alla rete veloce ; minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani;

SMS illimitati verso tutti gli operatori.

Questa offerta risulta particolarmente vantaggiosa perché consente di avere, a un prezzo basso e stabile nel tempo, una quantità molto elevata di giga con la tecnologia 5G, ormai fondamentale per chi vuole navigare velocemente da smartphone e tablet.

Due mesi gratuiti per tutti i nuovi clienti

La promozione appena spiegata è disponibile per due mesi gratis per tutti coloro che la scelgono. Attivare il servizio è facile in quanto servono solo pochi step da seguire sul sito ufficiale dell’azienda. In realtà è possibile attivare un’offerta di Lyca Mobile anche all’interno dei punti vendita autorizzati. Al momento non ci sono utenti che non possono sottoscrivere la soluzione in quanto è aperta a tutti.

Perché scegliere Lyca Mobile

Lyca Mobile si affida alla rete Vodafone, che garantisce copertura eccellente e alta velocità di navigazione in tutta Italia. Questo rende la proposta ancora più interessante, specialmente considerando il rapporto qualità-prezzo.

Chi cerca una soluzione economica ma completa, con tanti giga a disposizione e libertà di chiamare e inviare messaggi senza limiti, troverà nell’offerta Lyca Mobile una risposta concreta alle proprie esigenze, con condizioni chiare, semplici e senza sorprese future.