Honor Magic 7 Mini, in arrivo un nuovo top compatto?

Sono diversi anni ormai che gli utenti vanno alla ricerca di smartphone che siano più compatti e portatili. Per questo motivo, i vari big del settore hanno presentato nel corso degli anni nuovi smartphone dalle dimensioni più contenute. Se pensiamo ai produttori tech Vivo e Oppo, ad esempio, sono da poco arrivati i nuovi Vivo X200 Pro Mini e Oppo Find X8 Mini. A quanto pare, però, molto presto anche l’azienda tech Honor porterà la sua proposta con il nuovo Honor Magic 7 Mini.

Honor potrebbe presentare a breve il nuovo compatto Honor Magic 7 Mini

A quanto pare il noto produttore tech Honor potrebbe presentare a breve un nuovo smartphone compatto. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor Magic 7 Mini. A rivelare queste prime informazioni è stato un leaker piuttosto noto del settore. Si tratta del leaker Digital Chat Station.

Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, l’azienda in questione sarebbe effettivamente a lavoro per realizzare un nuovo smartphone dalle dimensioni più contenute. Nello specifico, il display potrebbe avere una diagonale pari a 6.3 pollici. Non si tratta di una misura estremamente piccola, ma risulterebbe comunque meno estesa rispetto ad altri smartphone attuali che possiamo considerare dei veri e propri “padelloni”.

Il pannello sembra inoltre che avrà una risoluzione pari a 1.5K. Oltre a questo, il leaker ha rivelato che il nuovo smartphone dovrebbe essere caratterizzato da uno spessore molto ridotto. Per il momento, comunque, questo è quello che sappiamo su questo nuovo device. Dovremo attendere per vedere dove deciderà di piazzare questo device Honor, soprattutto dal punto di vista prestazionale. Ricordiamo che uno dei diretti rivali, come Vivo X200 Pro Mini, è alimentato dal potente processore top di gamma MediaTek Dimensity 9400. Il suo display ha invece una diagonale pari a 6.31 pollici ed è un pannello con tecnologia AMOLED di tipo LTPO.