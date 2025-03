Gemini Extensions cambia denominazione

Google continua ad evolvere la sua piattaforma AI. A tal proposito, ha introdotto non solo nuove funzionalità in Gemini Live, ma anche un cambiamento nella terminologia utilizzata all’interno dell’app. La trasformazione principale riguarda il cambio nominativo delle “Gemini Extensions“. Quest’ultime, ora, vengono rinominate in “Apps“. Un passaggio che riflette una strategia volta a semplificare l’esperienza utente e ad allinearsi con la familiarità del concetto di applicazioni. Tale modifica è stata individuata nella versione beta 16.8 dell’app Google per Android. Qui il termine “Extensions” è stato completamente rimosso dalle impostazioni e dalle sezioni dedicate di Gemini.

Google: le modifiche in arrivo per Gemini

Il cambiamento non si limita solo al nome, ma riguarda anche la formulazione dei testi dell’interfaccia utente. Eppure, l’icona che rappresenta tale funzione nel menu dell’account non è stata aggiornata. Quest’ultima continua a raffigurare un simbolo di estensione. Ciò potrebbe indicare che la transizione potrebbe essere ancora in corso.

Il cambiamento di nomenclatura risulta più naturale per servizi come Google Workspace, Messages, Google Home e YouTube. Quest’ultimi, infatti, sono effettivamente applicazioni nel senso comune del termine. Per la sezione Utilities, che consente l’accesso alle funzionalità del telefono, il termine “Extensions” sembrava più appropriato. Nonostante ciò, Google ha preferito uniformare la terminologia. La motivazione potrebbe riguardare l’intenzione dell’azienda di evitare confusione tra gli utenti meno esperti.

Un altro piccolo aggiornamento riguarda l’indicatore del modello attualmente in uso. Ora, invece di un triangolo, viene visualizzato un piccolo “pill” con una freccia rivolta verso il basso. In tal modo viene offerto un design più armonioso e intuitivo. Al momento, il sito web gemini.google.com/extensions non ha ancora recepito tale modifica. Ciò suggerisce che l’implementazione sarà graduale. Dunque, potrebbe coinvolgere ulteriori aggiornamenti in futuro. Sarà interessante osservare se Google apporterà ulteriori miglioramenti all’interfaccia utente. O se tale rinomina sarà accompagnata da nuove funzionalità specifiche per le “Apps”. Non resta che attendere e scoprire le prossime evoluzioni per Gemini.