Ho. mobile: se cercate tanti giga ad un ottimo prezzo ecco la promo per voi

Al giorno d’oggi avere a disposizione la promozione sul nostro smartphone che ci permette di sfruttarne appieno le potenzialità risulta senza alcun dubbio necessario e indispensabile per godere appieno di tutto ciò che questi piccoli device hanno da offrire, dunque, l’importante è fare una scelta oculata che rispecchi appieno le nostre esigenze e ovviamente le nostre possibilità economiche, fortunatamente in Italia il catalogo di offerte garantito da tutti i provider telefonici è davvero ampio dal momento che questi ultimi cercano ovviamente di competere per accaparrarsi la fetta di mercato più onerosa e salire sul podio per quanto riguarda il mercato della telefonia.

Tra gli operatori che sicuramente meritano la vostra attenzione, abbiamo senza alcun dubbio Ho mobile, Quest’ultimo infatti, da tantissimi anni garantisce a tutti i propri consumatori delle offerte dalle caratteristiche davvero ottime e un’infrastruttura di rete livello altissimo caratterizzata da affidabilità ed efficienza, stesso discorso vale per le sue promozioni dal momento che queste ultime offrono a chi decide di attivarle delle caratteristiche davvero interessanti, oggi ve ne descriviamo una che sicuramente potrebbe risultarvi utile se desiderate avere tantissimi giga al massimo della velocità.

5G e giga a volontà

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale specifico, la lista degli operatori supportati è consultabile direttamente dalla pagina ufficiale della promozione, in caso contrario il prezzo di attivazione sale a 29,90 €, in ogni caso quest’ultimo include il costo per la Sim fisica o per la Sim elettronica, nel caso il vostro smartphone, supporti questo formato.

Se siete interessati piuttosto che dovete fare il ricadi sul sito ufficiale del provider tinto di viola e seguire le istruzioni presenti.