Xiaomi 15 con Watch S4 in REGALO è in super OFFERTA su Amazon

Xiaomi 15 è da poco stato presentato ufficialmente al mondo, e già fa parlare di sé, si tratta di uno smartphone che vuole ridurre la spesa che gli utenti devono sostenere per l’acquisto del dispositivo stesso, godendo di prestazioni comunque più che adeguate alla situazione. La sua scheda tecnica parte con dimensioni complessivamente in linea con le aspettative, parliamo di un device da 152,3 x 71,2 x 8,08 millimetri, ed un peso di 191 grammi.

Il processore non poteva che essere l’attuale top di gamma di Qualcomm, parliamo di Snapdragon 8 Elite, uno dei migliori in circolazione, con GPU Adreno 830, una frequenza di clock a 4,32GHz, ed una configurazione che parte da 16GB di RAM per arrivare fino ad un massimo di 1TB di memoria interna. Il display è da 6,36 pollici, relativamente piccolo rispetto agli standard attuali, è un OLED LTPO (con frequenza che scende fino a 1Hz), alle cui spalle si può trovare una risoluzione 1200 x 2670 pixel, con refresh rate a 120Hz (massimo), densità di 460 ppi e più di 16 milioni di colori.

Xiaomi 15: arriva il regalo inaspettato su Amazon

La promozione attivata in questi giorni su Amazon è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione, poiché il consumatore si ritrova a tutti gli effetti ad approfittare non solo di uno sconto di 150 euro sul valore iniziale di 1158,99 euro, per arrivare così a spendere solamente 999,90 euro, ma allo stesso tempo può pensare di ricevere in regalo con l’acquisto dello smartphone anche lo Xiaomi Watch S4, uno smartwatch dalla qualità decisamente elevata. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui. Come se tutto questo non bastasse, arriva una nuova sorpresa, infatti solamente per un periodo temporalmente limitato, è possibile approfittare di un extra sconto di 100 euro applicato al checkout, di conseguenza la spesa scenderà ulteriormente, fino ad arrivare a soli 899,90 euro.