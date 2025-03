TIM, marzo 2025 pieno di offerte: le Power offrono ancora fino a 300 GB in 5G

È diventato il periodo perfetto per scegliere un’offerta mobile nuova ed abbandonare il proprio gestore che non dà più fiducia. Sono molte infatti le proposte che salgono a galla in questo momento, con il mese di marzo che è appena cominciato e che vede già in testa alle classifiche di gradimento una sicurezza come TIM. Le sue offerte stanno facendo di nuovo il giro d’Italia in poco tempo: sono ancora disponibili le Power con tutto incluso nel prezzo.

TIM ha lanciato tre nuove offerte mobile, dedicate a chi passa da Iliad o dagli operatori virtuali. Le soluzioni in questione garantiscono mensilmente il meglio: ci sono infatti minuti illimitati, 200 SMS e tanti giga, anche con primo mese gratuito.

Ecco i dettagli delle promozioni disponibili:

TIM Power Special : per internet ecco 300 GB in 5G a 9,99€ al mese ;

: per internet ecco 300 GB in a ; TIM Power Iron : qui ci sono 150 GB in 4G a 6,99€ al mese ;

: qui ci sono 150 GB in a ; TIM Power Supreme Easy: nel mezzo si piazza questa promo con 200 GB in 4G a 7,99€ al mese.

Primo mese gratis e connessione veloce: offre TIM

Indipendentemente dall’offerta scelta, il primo mese non si paga. Dopo il periodo promozionale, il costo mensile rimane fisso nel tempo, senza aumenti o vincoli nascosti.

Per chi cerca la massima velocità di navigazione, la Power Special permette di sfruttare la rete 5G di TIM, mentre le altre due offerte garantiscono connessione in 4G stabile e affidabile.

La promo di TIM sono per alcuni utenti

Le tre promozioni sono disponibili solo per chi arriva da Iliad o da un operatore virtuale. Non possono essere attivate da chi è già cliente TIM o proviene da Vodafone e WindTre.

L’attivazione può avvenire online o nei negozi TIM, con la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM, per iniziare subito a usare l’offerta senza attendere la spedizione della scheda.

Cambiare gestore e scegliere TIM conviene

Con il primo mese gratuito e un’ampia scelta tra 150, 200 o 300 GB, le nuove offerte TIM Power sono tra le più vantaggiose del momento. Chi desidera una connessione veloce e tanti giga a un prezzo contenuto può approfittare di queste promozioni pensate per chi cambia operatore.