Netatmo Videocamera Interna Advance: design, montaggio e qualità di ripresa al top – Recensione

Netatmo è un’azienda che da sempre propone al pubblico prodotti per rendere la casa smart, come ad esempio rilevatori di fumo, serrature intelligenti, stazioni meteo e simili, ma per completare l’offerta proposta alla community, mette a disposizione anche telecamere smart, sia da esterno, che da interno, come la Netatmo Videocamera Interna Advance di cui vi parliamo oggi. Un prodotto pensato esclusivamente per un utilizzo interno, che si interfaccia perfettamente con l’intero ecosistema dell’azienda, e che allo stesso tempo di una qualità costruttiva, e di resa, superiore al normale. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Confezione, Design e Estetica

La prima cosa che notiamo, oltre ad un design della confezione molto simile a tutti gli altri prodotti di Netatmo, al suo interno sono disponibili: videocamera, scheda microSD da 8GB (già installata), alimentatore a spina, presa di corrente, 2 viti e 2 tasselli per il montaggio a muro, due adesivi di sicurezza e tutta la manualistica del caso. Il design è estremamente minimal, ma allo stesso tempo elegante, è disponibile all’acquisto in due colorazioni differenti (bianco o nero), con una chassis completamente in metallo che presenta uno strato superficiale che funge da coprente del colore metallico (e che in effetti a lungo andare potrebbe staccarsi, come è successo nel nostro caso in una piccola parte).

Tecnicamente la camera è composta da due parti, una base circolare con stand, ed il corpo centrale al cui interno troviamo il sensore e tutta la componentistica. La base d’appoggio è solida, salda ed affidabile, è effettivamente abbastanza pesante, capace quindi di ancorare senza difficoltà il prodotto al piano su cui si va a poggiare, con lo stand regolabile, pronto a permettere di raggiungere svariate angolazioni, in modo da rendere il montaggio il più personalizzabile possibile. La rotazione avviene solamente a mano, non è robotizzata per intenderci, anche se le varie posizioni che si possono raggiungere sono sufficientemente solide e stabili.

Montaggio

Dimensionalmente la Netatmo Videocamera Interna Advance raggiunge 65 x 65 x 115 millimetri, non è particolarmente grande né ingombrante, e può essere facilmente montata anche da mani non esperte in vari modi. Il più semplice consiste nel posizionamento su un piano orizzontale, semplicemente poggiandola in verticale con la base rivolta verso il basso, per poi regolare l’inquadratura a piacimento. Nulla vi vieta di volerla agganciare al muro, per raggiungere questo risultato è necessario svitare fisicamente la parte inferiore della base, rimuovendone la copertura, e poi procedere al montaggio classico con tasselli e viti (può essere appesa sia su una parete che al soffitto, ruotando l’inquadratura).

Dopo averla fisicamente posizionata, è necessario collegarla alla presa di corrente (poiché è assente una batteria integrata e deve essere sempre collegata ad una fonte di energia), per poi effettuare il pairing con il WiFi di casa. In questo caso la rete può essere a 2,4 o 5GHz, non necessariamente deve lavorare in via esclusiva sulla frequenza più bassa. Se interessati ad un montaggio più completo e professionale, è disponibile l’iniettore POE (non incluso nella confezione), che permette di collegare appunto la videocamera in POE.

Compiute tutte queste operazioni, è possibile iniziare a fruire perfettamente della videocamera, l’accoppiamento è rapidissimo con l’applicazione Netatmo Security, disponibile sia per Android che per iOS, pochi minuti e settaggi, con un’ottima procedura guidata mostra a schermo, permettono appunto di iniziare a godere di tutte le sue funzionalità.

Hardware e Specifiche

Netatmo Videocamera Interna Advance integra un sensore video da 4 megapixel, con risoluzione massima in 2K (1440p), formato orizzontale, zoom 16X e supporto all’HDR; a differenza di quanto accade con la concorrenza, in questo caso non è necessario sottoscrivere un abbonamento per la registrazione dei filmati, infatti sulla superficie del prodotto è presente uno slot per la microSD (fino ad un massimo di 32GB), con già montata di base una microSD classe 10 da 8GB. Un aspetto assolutamente da tenere in assoluta considerazione, proprio nel riuscire a limitare al massimo la spesa aggiuntiva, successiva all’acquisto del prodotto stesso (anche gli aggiornamenti dell’OS sono completamente gratuiti).

Sulla superficie si trovano anche microfono e altoparlante, qualitativamente di livello nettamente superiore ad altri dispositivi testati in precedenza, dettaglio e nitidezza sono generalmente migliori, con voci mai troppo stridenti o difficili da udire, allo stesso tempo il volume massimo che può essere raggiunto è molto elevato.

Qualitativamente la risoluzione 2K si nota sin dal primo impatto, infatti la visione dell’area ripresa è ricca, sufficientemente dettagliata e con colori fedeli alla scena. E’ presente una modalità notturna, grazie ai LED IR presenti attorno al sensore, che permettono di raggiungere una buona qualità generale, fino ad una distanza di circa 10 metri dall’obiettivo. La presenza dello zoom 16X diventa utile nel momento in cui la telecamera riconosce autonomamente il volto di una persona, il muso di un animale o un oggetto, proprio perché invierà una notifica all’app del dettaglio preciso di ciò che effettivamente è comparso sulla scena (chiamato “evento”) nel breve periodo. Una resa che complessivamente può giustificare l’elevato costo del prodotto, impreziosita dalla presenza della modalità Privacy, con la pressione di un singolo pulsante il sensore viene fisicamente oscurato da un copriobiettivo metallico.

Applicazione ufficiale

Il fulcro della Netatmo Videocamera Interna Advance è sicuramente l’applicazione ufficiale (o le web app disponibili per i principali browser), il suo nome è Netatmo Home + Security, software dal quale è possibile controllare tutte le telecamere di Netatmo o gli altri dispositivi di sicurezza di cui siete in possesso. La sua interfaccia è estremamente semplificata, facile da utilizzare ed alla portata di tutti.

Dopo aver effettuato il pairing, dalla schermata principale vedrete nel dettaglio tutti i prodotti collegati, toccando sul nome della videocamera (che avete assegnato voi in fase di collegamento), potrete accedere al feed in tempo reale, con possibilità di effettuare zoom, attivare il microfono per parlare con chi si trova all’altro capo, o ascoltare ciò che succede in casa. Le impostazioni regolabili non sono poi così tante, nell’apposito menù è possibile scegliere di attivare, o meno, l’HDR, disattivare il LED di stato (che altrimenti è visibile nella parte anteriore della camera) e ruotare l’inquadratura.

Sempre dalla schermata principale è possibile accedere al feed, con tutte le segnalazioni e gli eventi riscontrati, mentre superiormente si trovano i dettagli dei volti riconosciuti, l’utente può decidere di assegnare un nome a tale volto (o riconoscerlo), in modo che autonomamente la camera non invierà più la notifica nel momento in cui lo riconoscerà. Le notifiche appunto vengono ricevute rapidamente sullo smartphone, entro una decina di secondi dal riconoscimento la ricevete, con il dettaglio di ciò che è stato visto, sia un volto, un pacco o un animale (riconoscimento intelligente), premendola invece aprirete il piccolo filmato registrato con il quale effettivamente vedere più precisamente l’evento.

Conclusioni

In conclusione Netatmo Videocamera Interna Advance è sicuramente una videocamera da interno molto avanzata, un prodotto che punta molto forte sul design, i materiali utilizzati sono indubbiamente di altissima qualità (per resistenza e durabilità nel tempo), e sulla qualità di registrazione/ripresa (dettagli e nitidezza al top). L’integrazione con l’ecosistema Netatmo è sicuramente un aspetto da non sottovalutare, nel caso in cui abbiate altri prodotti dello stesso brand, e proprio per questo ne consigliamo l’acquisto principalmente se avete altri device Netatmo in casa, più che standalone.

Il prezzo di vendita è indubbiamente elevato, con possibilità di acquistarla su Amazon a circa 249 euro, per un prodotto che comunque è di livello superiore agli altri in commercio. Consigliamo eventualmente di abbinarla con la Sirena Interna Intelligente, il cui costo è di 79 euro, cosicché si possano combinare assieme ed aiutare all’allontanamento degli intrusi dall’abitazione, in modo rapido, altrimenti con la sola telecamera potreste effettivamente fare ben poco come deterrenza.