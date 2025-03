Ikea: nuova proposta per il settore della domotica

Ikea continua la sua espansione nel settore della domotica. Ciò con l’introduzione di “Timmerflotte“, un innovativo sensore di temperatura e umidità. Rappresenta un passo importante per l’azienda svedese. La registrazione del dispositivo presso la Federal Communications Commission (FCC) rivela un cambiamento nella strategia di Ikea, che per la prima volta adotta il protocollo Thread con supporto Matter. Tale nuovo standard per la smart home mira a rendere più semplice e universale la comunicazione tra dispositivi di diverse marche. Eliminando così molte delle barriere di compatibilità attuali.

Ikea presenta un nuovo dispositivo per la domotica

Secondo i documenti individuati da CybermodStudios, Timmerflotte ha una forma circolare e funziona con due batterie AAA. Il dispositivo presenta un codice QR e un numero a 11 cifre che facilitano la configurazione attraverso il protocollo Matter,. Permettendo una maggiore interoperabilità con gli ecosistemi esistenti. Una delle caratteristiche più interessanti è l’utilizzo esclusivo del protocollo Thread. Una tecnologia wireless mesh a basso consumo che migliora l’affidabilità e l’efficienza della rete smart home.

Fino ad ora, Ikea ha basato i suoi prodotti di domotica su Zigbee e Wi-Fi. La scelta di Thread per Timmerflotte suggerisce un chiaro cambio di rotta. Ciò potrebbe indicare che l’azienda sta preparando il terreno per aggiornamenti futuri. Rendendo i suoi dispositivi più competitivi rispetto ad altri marchi leader nel settore. Rimangono però alcune incertezze. L’hub Dirigera di Ikea, pur supportando Matter come bridge, attualmente non funziona come border router Thread. Ciò significa che, almeno per il momento, gli utenti dovranno affidarsi ad altri dispositivi compatibili con Thread per sfruttare le potenzialità del sensore.

Al momento, non sono disponibili dettagli ufficiali sul prezzo o sulla data di rilascio di Timmerflotte. La registrazione presso la FCC, però, suggerisce che il lancio potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Se Ikea riuscirà a implementare il supporto completo per Thread e Matter nei suoi prodotti, potrebbe rafforzare notevolmente la sua posizione nel mercato della smart home. Offrendo così agli utenti soluzioni più accessibili e integrate.