Siri conversazionale ? Sì ma solo nel 2027

Recentemente Apple ha fatto parlare di sé per quanto riguarda l’introduzione anche qui in Italia della sua Apple intelligence, l’intelligenza artificiale targata Apple infatti è arrivata nella nostra nazione con l’ultimo aggiornamento di iOS arrivato alla versione 18.4, introducendo alcuni strumenti di intelligenza artificiale, ad esempio nella gestione delle telefonate, nella modifica delle immagini e tante piccole chicche che sicuramente fanno la differenza, tra queste però purtroppo non risulta ancora inserita Siri, l’assistente vocale integrata nei dispositivi con sistema operativo Apple infatti non ha ancora visto la rivoluzione che molti si aspettano dal momento che sembra che gli ingegneri di Apple stiano avendo grossi problemi nell’integrare le migliorie legate agli LLM in Siri.

Dunque a quanto pare ci sarà ancora da attendere per poter usufruire di una Siri decisamente più conversazionale, tale voce ci giunge direttamente Mark Gurman nella sua newsletter Power On di Bloomberg.

Problemi e ritardi

Nello specifico, secondo la tabella di marcia di Apple, la prima miglioria di Siri su base intelligenza artificiale sarebbe dovuta arrivare con iOS 18.5, per poi arrivare ad una vera e propria integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dell’assistente vocale con iOS 19.4, Nello specifico, il sistema si sarebbe dovuto comporre di due branche indipendenti in grado di interagire tra loro, una utilizzata per i compiti più semplici come impostare un timer, e un’altra che invece prendeva l’redini delle operazioni quando queste ultime sarebbero diventate più complesse da gestire, nella fattispecie parliamo di comandi come eseguire delle azioni basate su ciò che viene visualizzato a schermo.

A quanto pare, però assisteremo all’arrivo di una serie più conversazione e in grado di eseguire task complessi soltanto nel 2027, questo è quanto afferma Gurman, gli ingegneri di Apple infatti stanno avendo grosse difficoltà nell’integrare i sistemi di intelligenza artificiale e allo stesso tempo stanno avendo anche problematiche nella caparra si l’hardware necessario per addestrare i propri LLM.