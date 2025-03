Microsoft: in arrivo i nuovi modelli AI Phi-4

Microsoft continua ad investire risorse nel settore dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, l’azienda si prepara al lancio di una nuova generazione di modelli AI. Si tratta dei nuovi modelli Phi-4. Con un’architettura innovativa e un approccio ottimizzato, quest’ultimi offrono prestazioni superiori rispetto ai concorrenti anche nelle versioni più compatte, come il Phi-4-Mini. Dimostrando così che non è necessario sacrificare la potenza per ottenere modelli più leggeri e efficienti. Il modello Phi-4 è in grado di superare in alcuni casi le performance di modelli di dimensioni superiori. Ciò grazie ad una tecnologia all’avanguardia. Si tratta della “Mixture of LoRAs“, che consente una gestione efficiente dei dati provenienti da diverse modalità. Il tutto senza compromettere la qualità o l’affidabilità dei risultati.

Microsoft: in arrivo i dettagli sui nuovi modelli AI

Tale approccio permette a Phi-4 di integrarsi facilmente in una varietà di applicazioni. L’adozione di suddetta tecnologia ha anche portato a risultati eccellenti nei benchmark. A tal proposito, nel riconoscimento vocale Phi-4-Multimodal ha raggiunto la prima posizione nella classifica di Hugging Face OpenASR. Con un tasso di errore di parola significativamente basso. L’aspetto che distingue maggiormente Phi-4 è la sua capacità di operare su hardware standard o “edge“. Ovvero dispositivi che non richiedono infrastrutture cloud complesse. Ciò non solo riduce i costi e la latenza, ma migliora anche la privacy dei dati.

Phi-4-Mini ha ottenuto risultati sorprendenti anche in compiti complessi. Come quelli legati alla comprensione del linguaggio naturale e alle operazioni matematiche. Dettagli che hanno reso Phi-4 una scelta molto interessante per le applicazioni aziendali. Con l’introduzione dei modelli Phi-4, Microsoft si propone di rendere l’intelligenza artificiale accessibile ad un pubblico più ampio. Ciò senza le limitazioni delle tradizionali infrastrutture hardware complesse. L’obiettivo di Microsoft è chiaro. L’azienda intende democratizzare l’uso dell’intelligenza artificiale, permettendo alle aziende di sfruttarla in modo più efficiente e scalabile.